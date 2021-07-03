KKTC bütçesinde 5 ayda dev açık

Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs 2021 döneminde “yerel bütçe açığı” 655 milyon TL, “genel bütçe açığı” da 562,3 milyon TL’ye uçtu

KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs 2021 döneminde “yerel bütçe” açığı yılın birinci çeyreğine kıyasla %385.1 oranında artarak, 135 milyon 011 bin 137 Türk Lirası’ndan, 655 milyon 006 bin 974 Türk Lirası’na yükseldi.Bakanlığın verileri ayrıca, “Genel Gelirler” ile “Genel Giderler” açısından Mart ayında 229 milyon 213 bin 711 TL olan bütçe açığının Mayıs ayında daha da arttığı hesaplandı. Verilere göre ilk çeyrek sonuna göre %145,35 oranında artan açık 562 milyon 348 bin 213 TL’ye kadar çıktı.Bütçe için alınan 185 milyon 614 bin 213 TL avans da bu rakama eklenince, Mayıs 2021 sonunda Hazine’nin yerel bütçedeki “avans dahil açığı” 840 milyon 621 bin 499 TL’yi, genel bütçedeki “avans dahil açığı” da 747 milyon 962 bin 738 TL’ye ulaşıyor.Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; Mayıs ayı sonu itibarıyla bütçenin toplam yerel gelirleri 2 milyar 536 milyon 534 bin TL, yerel giderleri de 3 milyar 191 milyon 541 bin 737 TL oldu. İlk çeyrek sonunda yerel gelirler 1 milyar 614 milyon TL, yerel giderler de 1 milyar 749 milyon TL düzeyinde hesaplanmıştı.Veriler ayrıca, Ocak-Mayıs döneminde bütçenin genel giderlerinin 3 milyar 414 milyon 255 bin TL, genel gelirlerinin ise 2 milyar 851 milyon 907 TL olarak gerçekleştiğini gösteriyor. Mart’ta bu rakamlar sırasıyla 1,6 milyar TL ve 1,8 milyar TL olmuştu.Maliye Bakanlığı rakamları incelendiği zaman TC Yardım ve Krediler kaleminin gerçekleşme rakamında “kamu maliyesinin desteklenmesi” amacıyla sağlanan “kredinin” 2021 yılında sadece 100 milyon TL’de kaldığı dikkati çekiyor.Yapılan eleştirilerde her fırsatta “Maaşlar dahi Türkiye’den ödeniyor” suçlamasıyla karşılaşan hükümetlerin maaş ve benzeri ödemeleri yerel bütçeden karşıladıklarını ortaya koyan bu verilere göre, TC Yardım ve Krediler kaleminde ana payın “savunma bütçesine sağlanan hibede” olduğu görülüyor.Rakamlar Türkiye’nin 5’inci ay sonunda savunma bütçesine 221,1 milyon TL hibe verdiğini gösteriyor. İlk beş ayda TC hibeleri başlığı altında yer alan “TC yatırım bütçesi” ile “reel sektörün desteklenmesi” bütçesine herhangi bir katkı yapılmadığı da dikkati çekiyor.