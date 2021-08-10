Kıymetli metaller kayıp. Kripto varlıklar yeni güvenli liman

- Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü istihdam raporu, var olan yüksek enflasyon verisi ile birlikte ele alınınca, küresel mali piyasalar satış baskısına boyun eğdi.
- FED, tahvil alımları ile piyasalara verdiği aylık 120 milyar dolar büyüklüğünde likiditenin sayesinde bilanço büyüklüğü 8,3 trilyon dolara dayandı. Yavaş yavaş bu yıl içerisinde kulaklardan fışkıran bu paranın durdurulması (tapering) gerektiği yönünde açıklamalara, FED üyelerinden oy hakkında sahip Boston şube başkanı Bostic'in de dün katılması, piyasalarda yankı buldu.
- ABD'de manşet enflasyon %5,4 seviyesine ulaşarak multi yıllar zirvesine yükselirken, FED'in politika faizinin %0-0,25 ; 10 yıllık tahviller ise %1,30 bandında salınması, ABD dolarının reel getirisinin negatif olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak bakıldığında, böyle durumlarda kıymetli metallerin değer kazanması gerekirdi, ama bu sefer değer kazanan kripto paralar oldu!
- Lafı çok da uzatmadan, piyasalar, FED'den tapering gelene kadar, bu beklentiyi satın alarak baskı altında kalmaya devam edecek. Kıymetli metallerde kırılganlığın devam etmesi mümkün görünüyor. Virüsün varyantları nedeniyle, artan endişelere paralel Brent cinsi petrol son 6 günde %11,50 değer kaybetti!
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencoğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: