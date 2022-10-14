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Kişi Başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla 11 bin 129 Dolar

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Kişi Başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla 11 bin 129 Dolar
KKTC’de 2021 yılında, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 3.9 reel büyüme kaydedildi.
İstatistik Kurumu verilerine göre, GSYH cari fiyatlarla  30 milyar 143 milyon 73 bin 536TL olarak gerçekleşti.
Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH), ABD doları cinsinden 11 bin 129 Dolar oldu.

En yüksek büyüme  ulaştırma ve haberleşmede

Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında; 2021 yılında en yüksek büyüme %32,8 ile “Ulaştırma ve Haberleşme” sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla %23,0 ile “İnşaat” sektörü ve %16,8 ile “Sanayi” sektörü takip etti.
Cari fiyatlarla GSYH’deki sektörlerin payları dikkate alındığında; Kamu Hizmetleri %15,5, Serbest Meslek ve Hizmetler %14,2 (Serbest Meslekler 6,6%, Yüksek öğretim 7,6%) , Ticaret-Turizm 13,8% (Toptan ve Perakente 10,4%, Otelcilik ve Lokantacılık 3,4%), Ulaştırma-Haberleşme 9,2%, Mali Müesseseler 8,9%, Tarım 8,3%, İthalat 7,8%, İnşaat 7,5%, Sanayi 7,5%, Konut Sahipliği 7,3% olarak gerçekleşti.
 
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