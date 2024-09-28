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Kişi başı milli gelirde uçurum fark

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KKTC’de yıllık ortalama kişi başı milli gelir, 14 bin Dolar seviyesindeyken, Güney’de 41 bin Dolar civarında seyrediyor. Macaristan ülkemizdeki asgari ücretin neredeyse yarısı kadar aylık asgari ücrete sahipken kişi başı milli gelir neredeyse KKTC’nin iki katı!

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Kişi başı milli gelirde uçurum fark
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Ülkemizde son olarak geçtiğimiz hafta yeniden belirlenen asgari ücret Euro cinsinden pek çok ülkenin üzerine çıktı.

Yapılan zamla birlikte asgari ücret net 35 bin 180 TL, Brüt ise 40 bin 436 TL oldu. Bu rakam başta yanı başımızdaki Güney Kıbrıs’ta asgari ücretli çalışanların aldığı maaşın üzerine çıktı.

Zira Güney Kıbrıs’ta asgari ücret Brüt 1000 Euro iken ülkemizde brüt asgari ücret 1064 Euro oldu.

Kamuda maaşlar daha da yükseldi. Euro olarak hesapladığımız zaman özellikle orta ve üst baremler, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki memurlardan fazla kazanıyor şimdi…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yayınlanan Avrupa ülkelerinde kişi başı milli gelir tablosuna bakıldığı zaman ise ülkemizde asgari ücret yükselmesine rağmen kişi başı milli gelir diğer ülkelerden çok geride.

Ülkemizde yıllık ortalama kişi başı milli gelire bakıldığı zaman kuzeyde 14 bin Dolar seviyesinde ilen, güneyde 41 bin Dolar civarında seyrediyor.

Macaristan ülkemizdeki asgari ücretin neredeyse yarısı kadar aylık asgari ücrete sahipken kişi başı milli gelir neredeyse KKTC’nin iki katı. Zira Macaristan’da Brüt Asgari Ücret 697 Euro iken yıllık kişi başı milli gelir 26 bin Dolar’a yaklaşmış durumda.

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