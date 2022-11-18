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Kırmızı ete bir zam daha

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Kırmızı ete bir hafta içinde yüzde 25 zam geldi, fiyatlar neredeyse 300 TL’ye yükseldi

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Kırmızı ete bir zam daha
 
 
Kırmızı ete bir hafta içinde yüzde 25 zam geldi, kırmızı etin kilosunda 30 ila 40 TL arasında artış oldu. Zam hem market kasaplarında, hem de kasap dükkanlarındaki fiyatlara yansıdı.
Market kasaplarındaki kırmızı et fiyatları, yapılan %25’lik zam ile neredeyse 300 TL’ye kadar ulaştı.
Kasap dükkanlarındaki reyonlarda da benzer fiyatlar olduğu ifade edildi.
Kasap dükkanlarında az yağlı dana kıymanın kilosu 190 TL’den 230 TL’ye çıktı.
Kemikli kuzu şişin kilosu ise 180 TL’den 200 TL’ye yükselirken, kemiksiz kuzu şişin kilosu 240 TL’den 280 TL’ye çıktı.
Market kasaplarındaki fiyatlarda ise geçtiğimiz Cuma günü 239 TL olan az yağlı dana kıymanın kilosu bu hafta 269,00 TL’ye çıktı.
Farklı marketlerde dana kıymanın kilosunun 290 TL’yi bulduğu da görüldü. Kuzu şişin kilosu da benzer rakamlarla market kasaplarında yer aldı.
Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, zammın canlı hayvan fiyatlarından kaynaklandığını savundu, “Hükümet önüne seçim perdesi çekti, ne esnafı ne de vatandaşı düşünüyor, görüyor. Tek düşündükleri hayvancıyı sokağa dökmemek” dedi.
 
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