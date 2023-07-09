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Kiralık araçlarda yaş sınırını kaldıracak tasarı hazırlandı

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Kiralık araçlarda yaş sınırını kaldıracak tasarı hazırlandı
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Kiralık araçlarda yaş sınırını kaldırmayı öngören "Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlandı.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk tarafından sunulan yasa önerisinin genel gerekçesine göre, Meclis'in 22 Mayıs'taki birleşiminde oy birliğiyle onaylanan ve yürürlüğe giren yasada, komitede konuşulmuş olmasına rağmen, kiralık motorlu araçlar için yaş sınırının kaldırılmadığı tespit edildi.

Kiralık araçlar için uygulanan ve esas yasanın 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasının C bendinde yer alan 10 yaş sınırıın tamamen kaldırılmasını düzenleyen yasa önerisiyle, 10 yaşından büyük araçların ve/veya herhangi bir yıl sınırı olmadan da motorlu araçların "Z" kiralık araç olarak kaydedilebilmesine imkan sağlıyor.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması gerekiyor.

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