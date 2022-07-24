KIBTES'ten hükümete maaş kesintisi kararını geri alma çağrısı

KIBTES "Lüzumsuz atamalardan vazgeçilmeli, kaynaklar verimli kullanılmalı, öğretmenlerimizin yaşadıkları ekonomik zorluklar ivedilikle iyileştirilmelidir"

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), son aylarda yükselen döviz kurları karşısında halkın ve dolayısıyla öğretmenlerin alım gücünün iyice düştüğünü, gerek temel gıda maddeleri gerekse elektriğe yapılan zamların ardından akaryakıta yapılan "astronomik" zamlarla beraber, maaşlarda yapılacak kesinti açıklamasının halk nezdinde "bardağı taşıran son damla" olduğunu bildirdi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "Göç Yasası" olarak bilinen 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile 2011 sonrası kamuya giren öğretmenlerin ekonomik anlamda büyük kayıp yaşadığı malumken, son alınan kararların öğretmenleri tamamen açlığa mahkûm ettiğini savundu.

Turgut şöyle devam etti:

"Hükümetin memurların ve öğretmenlerin maaşlarında kesintiye gitmeden önce ve öncelikle yurt dışına 4 bin 700 Euro maaşla yaptığı İdari ve Mali Ataşe atamalarını durdurması, gereksiz danışman kadrosu görevlendirmelerini iptal etmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına gereksiz istihdam israfından kaçınması öncelikli görevleri arasındadır.

KIBTES, geride bıraktığımız aylarda dövizde yaşanan artış ve zamlarla birlikte öğretmenlerimizin enflasyon karşısında halkın ezdirilmemesi gerektiğini, hükümetin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmasını ve alınan maaşlarda kesinti kararını geri çekmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyurmaktadır."