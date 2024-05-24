banner913
banner932
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
17 0
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
22 0
 
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
19 0
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
32 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
28 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
50 0
banner1032
banner1038

Kıbrıslı Türklerin Güney’den dulluk maaşı alabilmesi için başvurular incelenecek

banner1020

banner974
Kıbrıslı Türklerin Güney’den dulluk maaşı alabilmesi için başvurular incelenecek
banner971
Güney’de sosyal sigorta emeklilik hakkı kazanan Kıbrıslı Türklerin dulluk maaşı da alabilmesi için başvuruların inceleneceği açıklandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıslı Türklerin dulluk maaşı haklarından yararlanabilmesi için PEO ile verdikleri mücadelenin sonuçlandığını duyurdu.
Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, dulluk maaşı talebi için Yüksek Mahkeme'de verilen yemin ibraz edilecek. Bu kişiler ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kişisel görüşmeye de davet edilecek.
Uzun süredir bekleyen başvuruların kararlaştırılan yeni prosedüre göre Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından incelenmesi için PEO ve DEV-İŞ durumu yakından takip edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.