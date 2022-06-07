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Kıbrıs’ın en büyük Beko beyaz eşya mağazası açıldı

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Avrupa’nın lider solo beyaz eşya markası Beko, Türkiye’nin dört bir yanında açtığı yeni nesil konsept mağaza ağına Kıbrıs’ı da kattı. Kıbrıs’ın en büyük beyaz eşya mağazası açılışı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un katılımlarıyla gerçekleşti

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Kıbrıs’ın en büyük Beko beyaz eşya mağazası açıldı
Beko’nun beyaz eşya ve ev aletlerinde en gelişmiş teknolojilerini müşterileriyle buluşturduğu konsept mağazası Kıbrıs’ta açıldı. 
Kıbrıs adasının en büyük beyaz eşya mağazası olan Beko Ortaköy mağazası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Beko Satış Yöneticileri ve Levent Motor Yönetim Kurulu’nun katılım gösterdiği bir törenle gerçekleşti.  

Beko’nun yeni konseptine uygun olarak tasarlanan mağaza, 750 metrekare büyüklüğü ile Beko markasının geniş ürün gamını sergilemesine olanak tanıyor. Kıbrıs’ın en büyük beyaz eşya mağazasında, elektronik, küçük ev aletleri ve 2 adet yaşayan mutfak deneyimleme alanları ve çocuk oyun alanı bulunuyor.    
Yeni konsept mağazalarında tüketicilerini yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluşturan Beko, Kıbrıs’ta açılan Ortaköy Mağazası’nda müşterilerine kasa arkası akıllı ekran ile online alışveriş yapabilme şansı da sunuyor.
 
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