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Kıbrıs Türk Ticaret Odasının 59’uncu Olağan Genel Kurulu 17 Eylül’de yapılacak

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Kıbrıs Türk Ticaret Odasının 59’uncu Olağan Genel Kurulu 17 Eylül’de yapılacak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu, 17 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Kurul, saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda toplanacak.
Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak olan 59. Olağan Genel Kurulu, başkanlık divanının oluşumu, Oda Başkanı’nın konuşması, misafir konuşmacıların konuşmaları, 58. çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması, oda meclis üyelerinin seçimi ile devam edecek.
Genel Kurul Toplantısı, ayrıca, Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.
 
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