Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği'nden indirim ve aylık ödeme imkanı

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Ekrem Soyşen "2019-2020 fiyat listeleri” üzerinden yüzde 30 indirim yaparak ve yıllık ödeme değil aylık taksit imkanı sağlayarak ödemeleri başlatma kararı aldıklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, yüz yüze eğitimin başlaması halinde bu yılki ücretlere yüzde 30 indirim ve aylık ödeme imkanı sağlama kararı aldı.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği yetkilileri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’yla Bakanlıkta bir araya gelerek aldıkları kararları kamuoyuyla paylaştı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaptığı konuşmada, önceki toplantıda yüz yüze eğitime geçiş sürecini değerlendirdiklerini, amaçlarının tek olduğunu ve atılan adımların tüm paydaş sektörleri de etkileyeceğinin bilinciyle davranmak gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, sıkışan ekonomi içerisinde, yatırım yapanların da haklarını koruyarak yapılacakları değerlendirdiklerini ve bugün Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği’nin getirdiği 2 maddelik protokolün de kendisini memnun ettiğini belirtti.

Süreç içerisinde rektör ve üniversite temsilcileriyle yapacakları toplantıların ardından Bakanlar Kurulu’nun da onay vermesiyle 2. dönemde yüz yüze eğitime dönülebilmesinin mümkün olacağını ifade eden Amcaoğlu, bugünkü adımı da önemli bir sorumluluk göstergesi olarak gördüğünü söyledi.

Bugün imzaladıkları protokolün ‘Öğrenci dostu ada projesi’ kapsamında atılan adımlardan biri olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “bu adaya gelerek eğitim alacak tüm öğrenciler bu sistemin içinde yer alacak ve buradaki eğitimini bugünden başlamak kaydıyla mezun olana kadar bu şanslardan yararlanacak” dedi.

Amcaoğlu, ilk adım olarak başlayan bu çalışmaların devamının geleceğini ve hep birlikte yüksek eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterecek adımlar atacaklarını söyledi.

SOYŞEN

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Ekrem Soyşen ise, mart ayından beri yeni bir oluşum içine girerek Birliği kurduklarını ve yetkililerle iletişime geçtiklerini anlatarak, önceki gün yaptıkları toplantı sonrasında “KKTC için el ele” projesi kapsamında bu kararları aldıklarını vurguladı.

Alınan bu kararların sadece yurtlar için değil tüm KKTC halkı için çok önemli olduğunu belirten Soyşen, mart ayından beri tüm sektörlerin ekonomik olarak zorluk yaşadığını, ülkenin eğitim, sağlık, tatil gibi farklı turizm faaliyetlerinden kazanç sağladığını hatırlattı.

Kendilerinin eğitim sektöründen geçim sağlayan bir sektör olarak, “2019-2020 fiyat listeleri” üzerinden yüzde 30 indirim yaparak ve yıllık ödeme değil aylık taksit imkanı sağlayarak ödemeleri başlatma kararı aldıklarını belirten Soyşen, “Kârına değil biraz da zararına ama olsun amaç ülkemize öğrencilerimizi çekebilelim” dedi.

Soyşen, eğitim sektörünün sadece kendileri için değil tüm ülke için çok önemli olduğunu yineleyerek aldıkları kararların tüm ülkeye fayda sağlamasını temenni etti.