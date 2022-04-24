Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda 50 kişilik oda meclisi belirlendi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) 13.Olağan Genel Kurulu yapıldı.
KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, divan başkanlığını Özkul Özyiğit’in yaptığı Genel Kurul’da, bölgelerin üye sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.
Genel Kurul, Başkan Mehmet Ali Ardıç’ın konuşması ile açıldı. Divanın oluşmasının ardından odanın etkinliklerini ve eylemliliklerini içeren video gösterimi yapıldı. Genel Kurul’da gelen mesajlar da okundu.
Daha sonra mali, çalışma ve denetim raporlarının detaylı sunumu ve onaylanması gerçekleştirildi.
İlerleyen döneme ilişkin karar tasarılarının da oy birliği ile onaylandığı Genel Kurul’da, genç esnafların katılımı ile ivedi olarak KTEZO eylem komitesinin kurulması başlığı öne çıktı.
Rapor ve karar tasarıları oylandıktan sonra seçime geçildi. Gençlerin ağırlıkta olduğu toplamda Lefkoşa’da 23, Girne’de 15, Mağusa’da 8, İskele’de 2, Güzelyurt – Lefke’de 2 olmak üzere 50 kişilik oda meclisinin oluşumu uzlaşıyla belirlenerek, oylandı.
Görüş ve eleştirilerin sonrasında Genel Kurul tamamlandı.
KARAR TASARILARI…
Genel Kurul’da onaylanan ilk karar tasarısında, elektrik ve alkollü içecek zammının birçok iş yeri için “kapanma, iflas etme anlamına geldiği” belirtilerek, borçların ödenemez hale geldiği, indirim, destek veya çözümün şart olduğu kaydedildi.
“SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE EYLEMLİLİK VE DİRENİŞ KAÇINILMAZ OLACAK”
Hükümetin bu konularda sorumluluk üstlenmesi ve gerekeni yapması gerektiği ifade edilen tasarıda, “Bu sorunların bir an önce çözümlenmemesi halinde, en geniş katılımla sivil itaatsizlik de dahil eylemlilik ve direniş kaçınılmaz olacaktır. Her tür eylemlilik ve çözüm mücadelesinde yerimizi alacak ve bu mücadeleye güç vereceğiz” denildi.
İkinci karar tasarısında, Hürrem Tulga’nın Genel Koordinatörlük görevinin devam etmesi gerektiği kaydedildi.
Üçüncü karar tasarısında ise, gençlerin de katılımcı olacağı KTEZO Eylem Komitesi’nin ivedi olarak kurulması gerektiği belirtildi.
ODA MECLİSİ
İlçelere göre oda meclisine seçilen isimler şu şekilde:
“Lefkoşa
1. Murat Çepik
2. Latife Salihoğlu
3. Mehmet Ali Ardıç
4. Ramadan Atılgan
5. Süleyman Güçlüsoy
6. Erkut Kıranoğlu
7. Eyüp Çiftçi
8. Mustafa Budak
9. Hüseyin Tumay
10. Bülent Baytekin
11. Yakup Yalçın
12. Hasan Çağlıoğlu
13. Gülçe Berksel Solyalı
14. Aras Budak
15. Suzan Gazelci
16. Salih Ulaş
17. Hürrem Tulga
18. Murat Çeliktaş
19. İbrahim Kaya
20. Hasan Akanay
21. Hüseyin Kurd
22. Metin Oral
23. Ömer acun
Girne
1. Yusuf Hürsoylu
2. Müslüm Ayhan
3. Mahmut Kanber
4. Metin Mevsimler
5. İbrahim Tunç
6. Bahar Yoncacı
7. Cemal Akkunt
8. Turgay Mimi
9. Recep Tokyürek
10. Recep Gökoluk
11. Ahmet Gürol Ersun
12. Halil Bucak
13. Sibel Çağtay
14. Mehmet Doğu
15. Ahmet Davman
Mağusa
1. Cemal İnönülü
2. Ali Yorgancıoğlu
3. Mehmet Kızar
4. Fuat Nalcıoğlu
5. Halide Dalokay
6. Ali Hakansoy
7. Seyit Soydan Cambazoğluları
8. Mubin Kanatlı
Güzelyurt
1. Aygün Özister
2. Fırat Paşaoğlu
İskele
1. Serkan Kırmızı
2. Ahmet Karaçalı”
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