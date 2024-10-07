Kıbrıs İlim Üniversitesi ile ASBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı

İki kurum arasında ortak projeler geliştirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak protokol Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Güryay ile ASBANK Genel Müdürü Çağatay Karip tarafından imzalandı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Fatma Nur Aydın iş birliği protokollerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.
İki kurum arasında ortak projeler geliştirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak protokol Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Güryay ile ASBANK Genel Müdürü Çağatay Karip tarafından imzalandı.