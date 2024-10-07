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Kıbrıs İlim Üniversitesi ile ASBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Kıbrıs İlim Üniversitesi ile ASBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı
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İki kurum arasında ortak projeler geliştirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak protokol Kıbrıs İlim Üniversitesi  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Güryay ile ASBANK Genel Müdürü Çağatay Karip tarafından imzalandı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Fatma Nur Aydın  iş birliği protokollerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

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Etiketler; #Asbank #Kıbrıs İlim Üniversitesi
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