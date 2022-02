Kıbrıs Developments, sürdürülebilirlik standartları için TURKECO ile anlaştı

Ülkemizdeki inşaat standartlarının yanı sıra BREAAM gibi uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını uzun yıllardır projelerine uygulayarak sektörde fark yaratan Kıbrıs Developments, Dünya Bankası Grubu üyesi ve dünyanın en büyük kalkınma kuruluşu olan IFC (International Finance Corporation) tarafından geliştirilen EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies / Yüksek Verimlilik için Tasarımda Mükemmellik) Yeşil Bina Sertifika Sistemi’ne akredite olmak için çalışmalarına başladı. Söz konusu çalışmalar kapsamında Kıbrıs Developments ile Türkiye’de oldukça saygın konumda olan ve inşaat ve enerji, yapı sektöründe sürdürülebilirlik sertifikasyonlarında akredite olmuş profesyonel ekibiyle danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunan TURKECO firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Kıbrıs Developments adına Çağatay/Harper Özbirim ile Türkiye’yi “Yeşil Binalar” kavramıyla tanıştıranlardan biri olan, TURKECO Sürdürülebilir Danışmanlık şirketinin kurucusu, inşaat ve çevre mühendisi Dr. Duygu Erten imza koydu. Protokolün imzalanmasının ardından EDGE sertifikası için atölye çalışmalarına başlandı.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim söz konusu işbirliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Blueway Group çatısı altında bulunan Kıbrıs Developments ve diğer tüm şirketlerimizin sürdürülebilir bir çevre politikasını benimsediğini özellikle belirtmek istiyorum. Tek bir projede değil, şirketlerimizin tümünde bu yaklaşımı geçerli kılmak için çalışıyoruz. Türkiye’de oldukça saygın konumda olan ve inşaat ve enerji, yapı sektöründe sürdürülebilirlik sertifikasyonlarında akredite olmuş profesyonel ekibiyle danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunanTURKECO firması ile çalışmaya başladık. Düşük karbonlu, iklim değişikliğine dayanıklı bir geleceğin yaratılmasında paydaşımız olan TURKECO ile önemli adımlar atacağız”.



Harper Özbirim, sürdürülebilir yapılar inşa etmenin kendileri için vazgeçilmez bir olgu olduğuna vurgu yaparak Kıbrıs Developments’in 2017 yılından beri dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi ve sürdürülebilirlik temelli uluslararası bir standart olan BREEAM sertifikasının tüm kriterlerini projelerinde uyguladıklarını belirtti. Özbirim, “Örneğin Kıbrıs Town Houses projemizde uygulayarak %50 su tasarrufu ve %30 enerji tasarrufu yakaladık. Kıbrıs Town Houses projesi ile Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign of the City Awards’da devam eden projelerde “En Yeşil Bina” ödülünü de kazandık. Bu tecrübe ve yaklaşımımızı ardından Natura projemizde de başarıyla devam ettirdik” dedi.





TERRA projesinde EDGE standartları uygulanacak

Kıbrıs Developments’in inşaatına başladığı yeni projesi TERRA; Girne’ye bağlı Alsancak ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayan noktada, eşsiz bir manzaraya sahip konumunun yanı sıra proje konsepti, peyzaj, iç mimari yaklaşımı ve yapı kalitesi ile birlikte sektördeki çıtayı daha da yükseltecek. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile sektörde uzun yıllardır fark yaratan Kıbrıs Developments, TERRA projesinde Dünya Bankası grubu üyesi IFC girişimi olan EDGE Yeşil Bina Programını uygulayacak.



2020 yılında dünyadaki 10 ‘Yeşil Kadın’dan biri seçildi

Türkiye’yi “Yeşil Binalar” kavramıyla tanıştıranlardan biri olan, 2020 yılında dünyadaki 10 ‘Yeşil Kadın’dan biri seçilen Duygu Erten’in, kurucusu olduğu TURKECO Sürdürülebilir Danışmanlık şirketinin kurucusu, inşaat ve çevre mühendisi Dr. Duygu Erten. ise Kıbrıs Developments ile yapmış oldukları işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği zaten içselleştirmiş olan Kıbrıs Developments şirketi uluslararası tüm sertifika sistemini anlamaya çalışarak projelerine uygun farklı sistemler seçmenin açık fikirliliğini ortaya koydu. Bilinçli seçimleri ile Kıbrıs Developments’in sadece Kıbrıs’ta değil, bölgede sürdürülebilirlikte lider bir firma olma yolundaki yolculuğunda onlara eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”.

TURKECO Sürdürülebilir Danışmanlık, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi Yönetim Kurulu’na seçilmiş ilk Türk şirketi olma özelliği taşıyor. Uzun yıllar ABD’de çalıştıktan sonra 11 yıl önce Türkiye’ye dönen Erten “Çevre Dostu YeşilBinalar Derneği” ÇEDBİK’in kurulmasına önayak olup bir dönem derneğin başkanlığını da üstlenmiş, şimdi ise uluslararası ilişkilerden sorumlu Yardımcı Başkanı sıfatını taşımaktadır. Erten aynı zamanda Yeşil Okullar Komisyonu Başkanı, Dünya Yeşil Binalar Konseyi’nin Danışma Kurulu üyesi sıfatıyla çalışmalarını sürdürüyor.

EDGE nedir?

EDGE, Türkiye’nin de dahil olduğu 170’den fazla ülkede yeşil bina yapmanın “Hızlı”, “Kolay” ve “Ekonomik” bir yoludur. EDGE, konutlar, ofisler, sağlık yapıları, eğitim binaları, perakende sektörü yapıları ve oteller dahil, yeni ve mevcut binalar için kullanılabilmektedir. EDGE Yeşil Bina Sertifikası kapsamında binalar, “enerji verimliliği”, “su verimliliği”, “malzemelerdeki gömülü enerji” olmak 3 ana başlık altında değerlendirilmektedir.

Projelerin EDGE standardını sağlayabilmesi ve sertifikasyonu almaya hak kazanması için yerel standartlara uygun olarak hazırlanan referans bina ile karşılaştırıldığında işletme enerjisi tüketiminde, su kullanımında ve malzemelerdeki gömülü enerjide asgari yüzde 20’lik verimliliği sağlamak zorundadır. Enerji, su ve malzemelerde gömülü enerji alanlarının her birinde en az yüzde 20 verimliliğe erişen bir proje EDGE Yeşil Bina Sertifikası almaya uygun sayılmaktadır. EDGE sertifikasyon sisteminde verimlilik hesapları ve sertifika sürecinin tamamı EDGE Yazılımı’nın içinde yürütülür.

EDGE sertifikasyonunda yer alan temel enerji, su ve malzeme verimliliğinin çeşitli ölçütleri bulunuyor.

Enerji Verimliliği Ölçütleri kapsamında; çatı ve dış duvarlar için yanısıtıcı özellikli boya, dış gölgeleme sistemlerinin sağlanması, düşük U değerine sahip çatı ve dış duvar yalıtım, yüksek performanslı cam, verimli iklimlendirme sistemleri, verimli ısıtma sistemi, iç ve dış aydınlatmada enerji tasarruflu ampuller, ortak alanlar ve dış mekanlar için aydınlatma kontrolleri, elektrik üretimi için diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı içeriyor.

Su Verimliliği Ölçütleri kapsamında; düşük debili; duş başlıkları, mutfak ve lavabo bataryaları, çift kademe fonksiyonlu rezervuarlar, yağmur suyu toplama sistemi, gri su ve siyah su geri dönüşümü yer alıyor.

Malzeme Verimliliği Ölçütleri ise döşeme, çatı, dış duvar, iç duvar, döşeme kaplaması, doğramalar ve çatı-duvar yalıtım malzemelerinin düşük gömülü enerjiye sahip olmasını kapsıyor.