‘’Kıbrıs DAF yetkili bayi açıldı’’

KAYILAR, Gazimağusa da BMC yetkili bayi olarak faaliyet gösterirken, DAF Kıbrıs yetkili bayiliğini de aldı

Ağır vasıta araçlarda, servis ve yedek parça hizmetinde marka haline gelen KAYILAR, Gazimağusa da BMC yetkili bayi olarak faaliyet gösterirken, DAF Kıbrıs yetkili bayiliğini de alarak markasını taçlandırdı.13 Ekim’de düzenlemiş olduğu törenle Kıbrıs Adasının Tek DAF Yetkili Servisi olduğunu ilan etti.Düzenlenen törene; Kayılar Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bolat, Kayılar Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuğba Bolat, Kayılar Grup Genel Müdürü Tolga Guloglugil, DAF Trucks Türkiye CEO Sn. Gregory Van Der Mark, DAF Trucks İş Geliştirme Yöneticisi Arno Janssen, DAF Trucks Türkiye Satış Direktörü Mert Ersoylu, DAF Trucks Türkiye Yedek Parça Müdürü Gülten Kuram, DAF Trucks Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bahadır Tuncer, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, basın ve misafirler katıldı.Törende Kayılar Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bolat yaptığı açılış konuşmasında ’Dünyada global bir marka olduğunu kanıtlamış DAF markasının KKTC sınırları içerisinde yetkili servis olma mutluluğu paylaşmak adına, bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim.’ diyerek açılışı yaptı. Bolat ‘Ticari araç servis ve yedek parça hizmetinde marka haline gelen Kayılar olarak DAF müşterilerinin özlemle beklediği uluslararası standartlarda hizmet vermek, bölge ve ülke ekonomisine katma değer katmak adına bugün buradayız.’ dedi.İbrahim Bolat’ın ardından Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek konuşma yaptı. Bebek ‘Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak özelikle Beyarmudu Belediye Başkanı olarak benim ve bölgem için muazzam bir yatırım.’ dedi.Bülent Bebek’in ardından Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy konuşma yaptı. Taçoy ‘Lojistiği düşünmezseniz ülkeye giren ithal edilen ürünlerin birçoğu bu adaya maalesef gelemez. DAF’la Kuzey Kıbrıs’a istediğiniz ürünü istediğiniz şekilde kendi araçlarınızla, kendi lojistiğinizle getirebilirsiniz.’ dedi.Hasan Taçoy’un ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı konuşma yaptı. Arıklı ‘Türkiye’de önemli bir kuruluş Kayılar Grubu. Onların Kıbrıs’a gelip Kıbrıs’ta böyle bir yatırım yapmaları bizim için gerçekten önemli. Güney Kıbrıs’tan DAF acenteliğini söke söke alıp da Kuzey Kıbrıs’a getirmesi çok daha büyük anlam ifade ediyor, kendilerini tebrik ediyorum.’ dedi.Dünyada global bir marka olduğunu kanıtlamış DAF markasının bayiliğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyetine başlamış olması bölgede siyasi ve stratejik olarak büyük önem arz etmekte.Adaya ilk defa gelen yeni nesil DAF XF ve XG plus araçlarda tören esnasında göz doldurmuş ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Kıbrıs adasının tamamında DAF müşterilerinin özlemle beklediği uluslararası standartlarda bir mekanı müşterilerinin hizmetine sundu.Kayılar Grup istihdamı arttırmak, bölge ve ülke ekonomisine katma değer katmak için yatırımlarına devam etmekte.