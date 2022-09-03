KIB-TEK’te yaşananlar, enerji arz güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu hakkında yazılı açıklama yaparak, yaşananların enerji arz güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Açıklamada KIB-TEK’in “istikrara” ve “açıklığa” kavuşturulması gerektiği de ifade edildi.

“Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’taki ekonominin ve diğer yaşam alanlarının vazgeçilmezi olan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı konusunda tekel olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşananlar endişe ve huzursuzlukla izlenmektedir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“İstikrarlı bir yönetim yapısına kavuşamayan ve dünyadaki enerji krizine karşı belirgin bir politika oluşturamayan Kıb-Tek’teki çalkantılar ile akaryakıt temin etme ihalelerinde yaşanan sorunlar, Kıbrıs Türk ekonomisi ve halkı için en büyük tehdit haline gelmiştir. Kamuoyunun da yakından izlediği gibi, Kıb-Tek’in kullandığı akaryakıtı temin etmek amacıyla Merkezi İhale Komisyonu aracılığı ile açılan ihale de sonuçlandırılmamış; ardından kurumda yeni bir yönetim değişikliği yaşanmıştır. Bugünkü durumda alınacak yakıtın hangi yöntemle, hangi fiyata ve ne zaman alınabileceği belirsizdir. Bu belirsizliğin yeni iddialara kaynaklık ederek toplumdaki yolsuzluk algısını güçlendirmesi ise kaçınılmaz görünmektedir”

İstikrarsızlığın ciddi maliyet yarattığı dile getirilen açıklamada “Kıb-Tek, hayatın vazgeçilemez ihtiyacı olan elektrik enerjisinin üreticisi ve dağıtıcısı olduğu kadar, en büyük alımı yapan kamu kurumu olması bakımından da titizlikle, kurallara uygun olarak ve hiçbir yolsuzluk söylentisine neden olmayacak şekilde ‘açıklık ve hesap verebilirlik’ ilkelerine göre yönetilmek zorundadır. Son zamanlarda yaşananlar tam olarak bunun tersi sonuçlar vermiştir ve vermektedir: Kıb-Tek’in büyük yolsuzlukların kaynağı olduğu algısı güçlenirken halkımız elektrik faturalarına büyük bedeller ödemek zorunda bırakılmaktadır. Halkımız buna layık değildir” ifadelerine yer verildi.

Siyasetin başlıca gündeminin elektrik olması gerektiği kaydedilen açıklamada, ihale süreçlerinin kısaltılması, en erken zamanda ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması; halkın elektrik ihtiyacı karşılanırken Kıb-Tek’te yaşananların tam bir açıklıkla halkın bilgisine getirilmesi ve Kıb-Tek yönetiminin istikrara kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Açıklama, KTTO’nun bunun yerine getirilmesi için hükümeti zorlayacağı ve bu işin takipçisi olacağı da ifade edildi.