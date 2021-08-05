Kıb-Tek zam önerisini Bakanlar Kurulu'na sunuyor

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yeni elektrik tarifelerini basın toplantısı ile açıkladı

Kıb-Tek, elektrikte yüzde 30 zammı kapsayan yeni nizamname düzenlemesini Bakanlar Kurulu’na sunmaya hazırlanıyor.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrikte nizamnameye uygun fiyat düzenlemesi yapılmasının elzem ve kaçınılmaz olduğunu söyledi, “Bugün itibariyle en az yüzde 30 fiyat ayarlaması yaparak, zararımız olmaması adına fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor” dedi.

Erdoğan, Kıb-Tek tarafından yapılan çalışmada, elektrikteki fiyat artışının vatandaşa yansımasını yüzde 30 yerine, yüzde 20 olarak yansımasını, şu anda kilovat saati 97,83 TL olan elektrik fiyatının 1,18 TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Geriye kalan yüzde 10’luk kısmın ise Maliye Bakanlığı’na 34 milyon TL ek külfet olarak yansıyacağını sözlerine ekleyen Erdoğan, “Eğer Maliye bunu öngörürse, vatandaşlara yüzde 30 değil, yüzde 20 fiyat ayarlaması yapılacak” dedi.

Erdoğan, söz konusu fiyat ayarlamasının ne kadarının halka yansıyacağının, ne kadarının devlet tarafından üstlenileceğinin de siyasiler tarafından karar verileceğini yineledi.

Yeni fiyat düzenlemesine ilişkin talebini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulu’na göndereceklerini ifade eden Erdoğan, “Çıkacak olan neticeye göre uygulamaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

Yeni fiyat düzenlemesine ilişkin tablo şöyle:

