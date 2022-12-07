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Kıb-Tek'ten, elektrik borcu olanlara önemli duyuru

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Kıb-Tek, bakiyesi bulunan abonelerin elektrik enerjilerinin 12 Aralık Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

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Kıb-Tek'ten, elektrik borcu olanlara önemli duyuru
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel  abonelerin elektrik enerjilerinin  12 Aralık Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ ten yapılan açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.
 
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