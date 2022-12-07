Kıb-Tek'ten, elektrik borcu olanlara önemli duyuru

Kıb-Tek, bakiyesi bulunan abonelerin elektrik enerjilerinin 12 Aralık Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 12 Aralık Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ ten yapılan açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.

