"Kıb-Tek'te 'kara delik’ büyüyor, batmış durumdayız "

Büyükyılmaz "Kurumun şu an 940 milyon alacağı var. Halka bunu anlatıp ‘940 milyon alacak var, 290 milyon borç var, kurum kar ediyor’ denilerek herkes kandırılıyor. Ortada bir kâr yoktur çünkü kurum bu paraları tahsil edemiyor. Tahsil etmeye kalksak en fazla 600 milyon TL tahsil edebiliriz. 390 milyon TL hayalidir bunun da tahsilatını yapmak mümkün değildir" dedi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yıllardır hayali alacaklarla KIB-TEK kârda gösteriliyor 'kara delik’ büyüyor, batmış durumdayız dedi...

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kurumun mali ve idari açıdan içinde bulunduğu durumu kamuoyu ile paylaştı.

Büyükyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“KIB-TEK batmış, tükenmiş ve teslim olmuş bir yapıya kavuşmuştur.Şu an için kurumun 290 milyon TL borcu bulunmaktadır. Fakat Kıb-Tek’de uzun yıllardır ‘hayali alacaklarla’ gelir gider dengesi gösterilmiş ve kurum kar ediyormuş gibi gösterilmiştir. Hayali alacaklar konusunu özetlemek gerekirse şu açıklamayı yapabiliriz; ‘KIB-TEK 1985 yılından beridir devlet daireleri, oteller, belediyeler vs. gibi yerlerden alması gereken hiçbir ödemesini alamadı. Kurumun şu an 940 milyon alacağı var. Halka bunu anlatıp ‘940 milyon alacak var, 290 milyon borç var, kurum kar ediyor’ denilerek herkes kandırılıyor. Ortada bir kâr yoktur çünkü kurum bu paraları tahsil edemiyor. Tahsil etmeye kalksak en fazla 600 milyon TL tahsil edebiliriz. 390 milyon TL hayalidir bunun da tahsilatını yapmak mümkün değildir.”

“ELEKTRİK KESİNTİLERİNE BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIK”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, içinde bulunulan zor durumdan kurtulabilmek, biraz olsun kurumu toplayabilmek için alacakların tahsil edilmesi için kurumlarda kesintiye başladıklarını da açıkladı. Büyükyılmaz, “Maliye’nin, arıtma tesisinin bir çok kurum ve kuruluşun elektriklerini kesmek zorunda kaldık. Bazı yerlerden olumlu dönüş alarak ödemelerde mutabık kalınarak elektriklerini tekrardan bağladık” dedi.

Camilerin de ödenmemiş bir çok borcu bulunduyunu kaydeden Büyükyılmaz, Vakıflar Dairesi ile borcun nasıl ödeneceğine dair masaya oturarak çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını belirtti. Büyükyılmaz, “Borç ödenmek zorunda ödenmezse camilerin elektrikleri de tekrardan kesilecektir” ifadesini kullandı.

“11 BİN KAYIP DOSYA BULUNMAKTADIR”

Geçmişte oluşan borçlarla ilgili avukatlara bir çok dosya verildiğini ifade eden Büyükyılmaz, şözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kayıp dosyalar avukatlara verilmiş ,çözüme kavuşturulmamış,takibi yapılmamış,avukatlar kendi alacaklarını tahsil etmiş fakat Kıb-Tek’in alacakları alınamamıştır. Bu şekilde 11 Bin civarında dosya bulunmaktadır. Bunların günyüzüne çıkartılarak işlemlerin tekrardan başlatmak koşulu ile hukukçularımızla görüşerek kayıp dosyaların bulunması ve ivedilikle sonuca ulaştırılması adına gerekli talimatları verdik. Hukuksal alanda ki çalışmalarımızı bir sistem içerisine oturtmak maksatlı çalışmalarımız da çok kısa sürede sonuçlandırılacak ve takipleri çok daha kolay duruma getirilecektir.

Kıb-Tek’in yönetim şekli ile de çok büyük sıkıntılar var. Ortada ki bütün sorunların ana kaynağıda yönetim şeklinde ki yanlışlardan kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. Her konu her sorun yönetim kuruluna gelmektedir. Halbu ki bir yönetim şeması var bunun içinde ita amirleri,müdürler vs bulunmaktadır.Burda ki sorun çözme mekanizmasıda yanlış çalışmaktadır.İhalelerde ki sorunlarda buradan kaynaklanmaktadır.Bu konular ile ilgilide yapmış olduğumuz çalışmalar ve orataya koyacağımız sistem bir ay kadar bir zaman sonucunda netleşecek ve bunuda herkez ile paylaşacağız.”

“ZAM YAPMADIĞIMIZ İÇİN ZAN ALTINDAYIZ”

“Nizanname gereği Şubat ve Ağustos ayları hayat pahalılığına göre zam yapılması gerekiyor” diyen Büyükyılmaz, iki yıldır zam yapılmadığını hatırlattı. Büyükyılmaz, “Biz hayat pahalılığı oranında zam yapmadığımız takdirde kurumu zarara uğratmaktan dolayı bizler zan altındayız. Şubat ayı geldi ve biz şu an da zam yapamadık ve şu an yapılmayan zam’dan dolayıda kurum zarar etmektedir” dedi.

“KARA DELİK SÜREKLİ BÜYÜYOR”

Her ay sadece Aksa’ya ayın 7’sine kadar 52 milyon TL ödemek zorunda olduklarını kaydeden Turan Büyükyılmaz, gecikme yaşandığı takdirde 1 milyon 600 bin TL faiz ödendiğini belirtti. Bunun yanında KIB-TEK’in 8 ayrı bankaya borcumuz bulunduğunu ifade eden Büyükyılmaz, tek çarenin gelirleri toplamak olduğunu vurguladı. Büyükyılmaz, “Sadece bu ay içerisinde 179 Milyon TL ödeme yapmak zorundayız ve çok büyük bir çıkmazdayız. Şu an bu ödemeyi yapabilecek paramız yok. Eğer tahsilat yapmazsak ve bu borçları ödemezsek kurum daha da kötüye gidecektir” ifadesini kullandı.

“YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE KORKUSUZCA GİDİLECEKTİR”

Sahte mal kullanım ile ilgili kurumun çok büyük zararlara uğratıldığını aktaran Büyükyılmaz, açıklamasını şöyle noktaladı:

“Akaryakıt alımı ve taşıma konusunda özellikle çok yüksek miktarlarda fazla para ödenmiştir. Alınan yedek parçalar,jenaratörler yapılan masraflar, jenaratörler için kullanılmayan orjinal parçalardan dolayı kurum çok astronomik rakamlar ödemiştir. Bunların bir çoğu tespit edilmiş gerekli dosyalar hazırlanmıştır. Diğer konular için de araştırmalarımız devam etmekte olup Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek durum kamuoyu ile de paylaşacak ve ardından polise suç duyurusunda bulunacağız.”