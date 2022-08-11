Kıb-Tek Akaryakıt İhalesinde teklifler açıklandı

Kıb-Tek için 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıt ( max %1 kükürt içerikli Fuel-Oil ) Temini ve Taşıma İhalesi’nde bugün Merkezi İhale Komisyonu teklifleri açıkladı.
7 firmanın katıldığı ihalede 1 şirketin katılımı geçersiz sayıldı. Geçersiz teklifin Flex İnvestment Ltd olduğu, geçersiz olma sebebi hiçbir formun doldurulmaması olarak açıklandı.
Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bilir kişi ile birlikte en kısa sürede ihaleyi tamamlayacaklarını açıkladı.
İşte verilen teklifler:
Sideral: 58.28 Dolar
İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 60 dolar
Hayati Özok: 38 dolar
SAO Ticaret: 99 Dolar
Sülem Sistem Elektrik Ltd.: 32.80 Dolar
Gulf Unker Petrol: 47 Dolar
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