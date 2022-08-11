banner762
banner815
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
27 0
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
15 0
 
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
91 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
19 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
29 0
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
17 0
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
67 0
banner797

Kıb-Tek Akaryakıt İhalesinde teklifler açıklandı

banner476

banner825
Kıb-Tek Akaryakıt İhalesinde teklifler açıklandı
Kıb-Tek için 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıt ( max %1 kükürt içerikli Fuel-Oil ) Temini ve Taşıma İhalesi’nde bugün Merkezi İhale Komisyonu teklifleri açıkladı.
7 firmanın katıldığı ihalede 1 şirketin katılımı geçersiz sayıldı. Geçersiz teklifin Flex İnvestment Ltd olduğu, geçersiz olma sebebi hiçbir formun doldurulmaması olarak açıklandı.
Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bilir kişi ile birlikte en kısa sürede ihaleyi tamamlayacaklarını açıkladı.
İşte verilen teklifler:
Sideral: 58.28 Dolar
İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 60 dolar
Hayati Özok: 38 dolar
SAO Ticaret: 99 Dolar
Sülem Sistem Elektrik Ltd.: 32.80 Dolar
Gulf Unker Petrol: 47 Dolar
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.