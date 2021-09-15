KEİ’den hayvansal ve tarımsal amaçlı su kuyularına elektrik altyapısı desteği

KEİ Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması; Tarımsal Hibe ve Yatırım Desteği Projesi kapsamındaki Hayvansal ve Tarımsal Amaçlı Su Kuyularına Elektrik Altyapısı Desteği uyarınca 500.000,00 TL hibe desteği sağladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi ve ülke kalkınması içerisinde çok önemli bir yere sahip tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine alt yapı desteğini sürdürüyor.

KEİ Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması; Tarımsal Hibe ve Yatırım Desteği Projesi kapsamındaki Hayvansal ve Tarımsal Amaçlı Su Kuyularına Elektrik Altyapısı Desteği uyarınca 500.000,00 TL hibe desteği sağladı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile, ülke ekonomisi ve kalkınması içerisinde önemli bir yere sahip tarım ve hayvancılık faaliyetleri için gerekli elektrik altyapısı sağlanarak, sektörün rekabet edebilirliğinin dolaylı olarak yükseltilmesi amaçlanıyor.

