KEİ Ofisi’nin destek verdiği kadın ve genç girişimcilik projesi ilerliyor

İş Kadınları Derneği (İKD) ile İskele Belediyesi’nin yürüttüğü “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi” adım adım ilerlerken, İskele bölgesindeki kadın ve gençlerin girişimciliğini ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını hedefleyen proje kapsamında, proje ekip toplantısı yapıldı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği verdiği, İş Kadınları Derneği (İKD) ile İskele Belediyesi’nin yürüttüğü “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi” adım adım ilerliyor.

İskele bölgesindeki kadın ve gençlerin girişimciliğini ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını hedefleyen proje kapsamında, proje ekip toplantısı yapıldı.

İKD binasında yer alan toplantıya, KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İKD Başkanı Selin Candemir katıldı.

KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye inandıklarını ve heyecanla takip ettiklerini ifade ederek, içinde STK, yerel yönetim ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet finansmanının olduğu projenin diğer STK ve yerel yönetimlerle işbirliğinde model olabileceğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İş Kadınları Derneği ile birlikte yürüttükleri projede önemi mesafe aldıklarını belirterek, “İyi ki bir araya geldik, iyi ki İş Kadınları Derneği bu projeyi sundu, iyi ki KEİ Ofisi destek verdi. Bundan sonrası daha hayırlı olacak” dedi.

KKTC İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, böyle bir proje yürüttükleri için gururlu olduklarını ifade ederek, bir hayallerinin gerçek olduğunu kaydetti.

Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi uzmanı İzge Arısal da, söz konusu projenin faaliyet planı ve proje kapsamında izlenecek yöntem hakkında bilgi aktardı.

