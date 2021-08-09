KEİ Ofisi, KKTC’de üreten bir ekonomik yapının oluşmasını destekliyor

KEİ Ofisi’nin desteklediği, İş Kadınları Derneği ile İskele Belediyesi’nin yürüttüğü proje, bölgedeki kadın ve gençlerin girişimciliğini ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını hedefliyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’de üreten bir ekonomik yapının oluşmasını her zaman destekleyerek teşvik ediyor.Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sivil toplum kuruluşlarının üretime dönük projelerine desteğini sürdüren KEİ Ofisi, yatırım ve girişimcilik projelerine destek oluyor.KEİ Ofisi, İş Kadınları Derneği’nin (İKD) İskele Belediyesi ile birlikte yürüttüğü, “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi”ne finans desteği veriyor.Kadınların evde ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını ve bunun sürdürülebilir olmasını amaçlayan proje, gelişim potansiyeli olan İskele’de başlatılıyor.İskele bölgesindeki kadın ve gençlerin girişimciliğinin ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını hedefleyen proje kapsamında, uzmanlar tarafından öncelikli olarak bölgesel kalkınma amaçları doğrultusunda ortak çalışma alanlarının belirlenmesi için fizibilite çalışması yapılacak.İlgilenen tüm kadın ve gençlerin katılımıyla yürütülecek fizibilite çalışmasının ardından, kümelenme faaliyetleri, kapasite geliştirme ve kooperatif kurulumu için teknik destek ve danışmanlık hizmeti verilecek.KKTC İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, İskele Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projeye, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin destek vermesinin kendileri için çok değerli olduğunu ve daha sonraki çalışmaları için cesaretlendirdiğini söyledi.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İş Kadınları Derneği ile birlikte bu projeyi yürütmekten mutlu olduklarını ifade ederek, “İskele bölgemizi kalkındırmaya yönelik projelerimize her zaman destek veren KEİ Ofisi’nin, İKD ile birlikte yürüteceğimiz bölgemizdeki gençlerimize ve kadınlarımıza fırsatlar sunacak olan projemize de destek vermesi bize güç verdi, mutlu etti. Katkılarından dolayı KEİ Ofisi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.