KEİ Ofisi Girişimcilik Eğitimine destek veriyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” adıyla birlikte yürüttüğü projeye finans desteği verdiğini açıkladı.

KEİ Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre proje, KKTC genelindeki ortaokul düzeyinde 6. ve 7. sınıflarda eğitim alan öğrencilerin, girişimcilik kavramını tanımalarını ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destek verdiği proje ile öğrencilerin, hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“KEİ OFİSİ’NİN DESTEĞİ BİZLERE GÜÇ KATMIŞTIR”

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Projenin güçlü nesiller yetişmesine fayda sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, “Projenin, GİAD ve GİKAD iş birliği ile yürütülmesi toplumun en çok ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhunun yerleşmesine de katkı sağlayacaktır. Girişimci çocuklar projesinin hayata geçmesinde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin destek vermesi bizlere güç katmıştır” dedi.

GİAD Başkanı Muhit İnce de, proje ve KEİ Ofisi’nin desteğiyle ilgi şu değerlendirmeyi yaptı:

“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi bir ilk olmakla birlikte, çocuklarımızın ilerideki meslek seçimlerine, hem de girişimcilik olgusunun hayatlarına teshirini anlamalarında çok büyük faydası olacağına inanmaktayız. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin projeye gösterdiği ilgi ve destek bizleri çok mutlu etmiştir.”