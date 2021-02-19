“Kaynak sıkıntısının nedeni torpilli istihdamlar”

Ekonomist Devrim Barçın’a göre kaynak sıkıntısının nedeni UBP. Çünkü UBP ihtiyaç olmadığı halde 216 kişiyi kamuya geçici işçi aldı. 216 kişinin devlete yıllık maliyeti 19 milyon 440 bin TL. Bugün bu miktarla 4 bin 320 özel sektör çalışanına 3 ay 1.500 TL destek ödemesi yapılabilirdi

Aktivist-ekonomist Devrim Barçın, partizanca istihdam yapıldığı için bugün çarşının sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntıyı da halka yaşatanın pandemi döneminde ihtiyaç olmadan geçici işçi istihdamı yapan UBP olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Devrim Barçın’ın UBP’ye yönelik eleştirisi şöyle:

“Sorun pandemi değil, UBP hükümetidir! İşte ıspatı!

Gelin sizinle bir hesap yapalım dostlar

Öncelikle belirtmek isterim ki kesinlikle hiç bir kişi ile şahsi sorunum yoktur.

Şu an hem halkımız hem de kamu sağlık hizmetlerimiz Hemşire alımı beklerken dönemin hükümeti ne yaptı dostlar ?

Tamamen torpile dayalı ve ihtiyaç olmadığı halde 200 kişiyi kamuya geçici işçi aldı.

Son olarak da Ersin Tatar 16 kişiyi geçici işçi alarak saraya gitti.

İhtiyaç olan alanlara alınsa, inanın itiraz etmezdim ama Halk, Hemşire alımı beklerken siz, ihtiyaç olmayan kişileri geçici işçi aldınız ki bu rakamların içerisinde hemşirelik görevi yapmak üzere alınan mevsimlik işçiler yoktur.

Bugün 1 Geçici İşçinin Devlete yıllık maliyeti yaklaşık 90 Bin TL'dir.

216 kişi için bu rakam 19 Milyon 440 Bin TL'dir.

Bugün bu miktar ile 4 Bin 320 Özel Sektör çalışanına 3 ay 1.500 TL destek ödemesi yapılabilirdi.

Bugün ekonomik paket diye açıklanan 100 Milyon TL'nin %15 faiz ile 1.000 Esnafa verilecek olan kredinin faiz yükü (Yıllık 15 Milyon TL) Devletçe karşılanır ve %0 faiz ile kredi verilebilir, esnafımızın faizsiz krediye ulaşımı sağlanabilirdi.

Hatta üstüne bir de 4 Milyon 440 Bin TL'de kalırdı ki onu da hibe olarak dağıtabilirdik.

Evet dostlar !

Sadece partizanca istihdam yapıldığı için bugün çarşı bu sıkıntıyı yaşıyor ve bu sıkıntıyı da halka yaşatan Pandemi Döneminde ihtiyaç olmadan geçici işçi istihdamı yapan UBP'dir.

Bunu da lütfen unutmayın dostlar.”

