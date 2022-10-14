Kaynağın yüzde 57’sini alamadık

Türkiye, bu yıl TC- KKTC protokolü gereği KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL ödeme taahhüt etmişti. Ancak Türkiye’nin 2022 yılı içerisinde KKTC'ye aktardığı miktar 1 Milyar 815 Bin TL’de kaldı





Türkiye Cumhuriyeti, 2022 yılı içerisinde KKTC’ye toplam 1 milyar 815 bin,9 TL ödeme yaptı.

TC- KKTC protokolü gereği KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL ödeme taahhüt eden Türkiye, Eylül sonu itibarı ile bu kaynağın yüzde 43’ünü fiilen aktarmış durumda.

SAVUNMAYA 724 MİLYON 200 BİN TL

Sadece savunma giderleri için Ocak- Ekim aylarında gönderilen toplam miktar 724 milyon 200 bin TL. Savunma giderleri için son ödeme 5 Ekim tarihinde yapıldı ve kısa süre önce KKTC kasasına 160 milyon TL gönderildi. Türkiye’nin KKTC’ye savunma kaynaklı bir borcu kalmadı

İHALELER İÇİN 424 MİLYON 200 BİN TL

Ankara kaynaklı ihaleler ve takip edilen projeler için 2022 yılında aktarılan kaynak ise 424 milyon 200 bin TL. Uzun süredir, “ihaleler KKTC’de açılsın” tartışması yapılsa da, bu konuda bir arpa boyu yol alınamadı. Türkiye’nin KKTC’de açılan ihalelere aktardığı kaynak sadece 78 milyon TL’de kaldı

560 MİLYON TL AKSA’YA

KKTC’nin bütçe açığı için 2022 yılında aktarılan kaynak 584 milyon 400 bin TL. Bu kaynağın 560 milyon TL’si direkt Kıb- Tek'in biriken borcu için AKSA'ya aktarıldı.

KKTC, Türkiye’nin Reform Destek ödeneği kapsamında aktaracağı parayı, KKTC hükümetinin reformları gerçekleştirememesi nedeniyle alamadı. Kaynağın yüzde 57’lik önemli bir kısmını alamadık.



