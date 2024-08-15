Karnı doymadan uyuyanlar var!

KKTC’de %74’e çıkan yıllık “gıda enflasyonu” vatandaşın mutfağını çok fena vuruyor

KKTC İstatistik Kurumu Temmuz ayı gıda fiyatları artışını %3.39 oranında açıkladı. Bu veri, Nisan ayında %-2.12 ile eksiye düşen, Mayıs’ta %2.41 ile sınırlı oranda; Haziran’da ise 5.51 ile uçan artan gıda fiyatlarının artmaya devam ettiğine işaret ediyor. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdada artış oranı Ocak’ta %10.09; Şubat’ta ise %8.96; Mart’ta ise %3.37 oranında artmıştı. Resmi verilere göre ayrıca, 2024 yılının 7 aylık gıda enflasyonu %35.62’yi bulurken, yıllık artışı %73.29 oranında; iki yıllık artış oranı ise %179.77 oranında hesaplandı.

TEMEL GIDALARDAKİ ZAMLAR

İstatistik Kurumu verilerine göre, temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı Temmuz 2023-Temmuz 2024 periyodunda %58’lik fiyat şişmesi diğer gıdalarda da görülüyor. Temmuz 2024 sonuna göre bir yıllık periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan (TÜFE) “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan gıdalardan yoğurtta yıllık bazda %106; kuzu eti pirzolada %88; suda (damacana) %84; dana eti kıymada %78; hellimde %77; uzun ömürlü sütte %65 ve temizlenmiş bütün tavukta da %45 oranında fiyat artışı saptandı.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Ülkede nüfusun önemli bir bölümü için yoksulluk geri dönerken, bu durum, ailelerin gelirleriyle yeterli oranda gıdaya ulaşamamalarını da beraberinde getirdi. Sağlık uzmanları, yaşanmakta olan ekonomik krizin ülkede risk altındaki pek çok çocuğun düzgün beslenme hakkını “tehlikeye atacak boyuta” çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, özellikle erken çocukluk döneminde beslenmesinin önemine işaret ederek, bu gıdalardan mahrum kalmaları halinde, çocukların tedavisi mümkün olmayan gelişme geriliğiyle büyüme riski yaşadığı üzerinde durdu. Çocuklardaki yetersiz beslenmenin “kaygı verici” boyutta ulaştığı da iddia edildi.