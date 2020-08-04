Kapsamlı bir kar realizasyonu için zemin hazır!

- En büyük 500 şirketin işlem gördüğü ABD borsası S&P500 ve son dönemlerde yatırımcıların göz bebeği olan altın, tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise neredeyse tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi!
- Altın, ışıltısının büyüsü dışında, hisse senedi ve tahvillerin aksine, yatırımcısına herhangi bir nakit akışı sağlamıyor. Daha basit bir anlatımla getirisi: %0.
- Ancak, içinde bulunduğumuz bu garip ortamda, eksi faiz ile işlem gören 15 trilyon dolar büyüklüğünde tahvillere ilaveten, enflasyon da dikkate alındığında, ABD tahvillerinin de negatif reel getiriye geçmesi, %0 getiriyi bile mantıklı kılabiliyor. İlginç değil mi?
- Tahvillerin kasa ücreti gibi getiri yerine götürü sağladığı bir ortamda, dolaşıma sürülen uçsuz bucaksız paranın da enflasyon riski taşıması, yatırımcıları, güvenli liman olarak altına sığındırdı: Altın sadece bu sene %30 prim yaptı.
- Öte yandan, pandemi nedeniyle, pek çoğumuzu hayatına aniden giren internet üzerinden alışveriş, Amazon, Netflix, hatta evden çalışan, öğrenim gören pek çok kişi için Zoom ve örneği çoğaltılabilecek pek çok hissenin işlem gördüğü (teknoloji hisseleri) Nasdaq endeksi, her geçen gün rekor tazeliyor!
- Yatırımcılar, düşük faiz ve bol likidite ile getiri avına çıkarken, ekonomiler ise adeta ‘dökülmeye’ devam ediyor: ABD ekonomisinin 2 çeyrekte %32,9 ile tarihin en sert daralmasını kaydederken, Almanya'nın 9 yıllık büyüme trendine son vererek 2011 senesine geri döndüğünü de not etmek gerekiyor!
- Altın fiyatları, artan belirisizlik ortamı ve yüksek piyasa volatilitesine paralel, tüm zamanların zirvesinde salınırken, acaca sadece bir sigorta poliçesi (altın), bu kadar riskin arttığı bir ortamda kapsamlı bir koruma sağlayabilecek mi? Diğer bir deyişle, altına sığınan bu büyük kalabalık, geminin bir tarafına ciddi şekilde yaslandığının da farkında mı? (bakınız grafik)
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle: