Kaner Şirketler Grubu, Dumansız Ada vizyonunun 7. yıl dönümünü kutladı

Philip Morris International (PMI) Kuzey Kıbrıs Distribütörü Kaner Şirketler Grubu, adamızı dumansız alternatiflerle tanıştırmasının 7. yıldönümünü özel bir etkinlikle kutladı. PMI’ın “Dumansız Bir Gelecek” vizyonu ile dünyada ilk kez 2014’te ısıtılan tütün ürünü IQOS’u piyasaya sunmasının ardından, Kaner Şirketler Grubu da 2017’de “Dumansız Ada” mottosuyla Kuzey Kıbrıs’taki yetişkin sigara kullanıcılarını IQOS ile buluşturdu.

Yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel etkinlikte konuşan Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, “Geleceğimizi dumansız bir ada hayali üzerine inşa ediyoruz demiştik. Dumansız bir dünya, dumansız bir gelecek. Daha gidilecek yolumuz var ancak bugün geldiğimiz noktada, bu vizyonun hayalden öte gerçeğe dönüştüğünü de her gün görmekteyiz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. ‘Dumansız Ada’ mottosuyla PMI’ın Dumansız Gelecek vizyonunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Bilimsel çalışmaların, sigaradan kaynaklanan zararı engellemenin en iyi yolunun hiç sigara kullanmamak olduğunu, ancak kullanılıyorsa zararı azaltmak için sigara kullanmaya devam etmeye kıyasla daha iyi alternatiflerin tercih edilebileceğini gösterdiğine dikkat çeken Kaner, “Biz Kaner Şirketler Grubu olarak aksi halde sigara içmeye devam edecek yetişkinlerin bilimin, inovasyonun ve teknolojinin desteklediği, yanmanın olmadığı, dolayısıyla duman ve kül oluşturmayan ve sigaraya kıyasla riski azaltılmış alternatiflerle tanışma ve bu ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşma hakkı olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. PMI’ın bu kategorideki tüm yeniliklerini yakından takip ettiklerini belirten Kaner, Kuzey Kıbrıs’ta, IQOS’u teknolojide ve tüketici deneyiminde çok daha ileri seviyeye taşıyan yeni nesil IQOS ürünü “IQOS Illuma’yı” tüketicilerine sunma fırsatı bulan öncü ülkeler arasına girdiklerini hatırlattı.

Dünya genelinde 70’in üzerinde ülkede yetişkin sigara kullanıcılarına sunulan IQOS ile 20 milyondan fazla kişi sigaradan tamamıyla uzaklaşarak, bilim ve teknoloji ile gelişen ve tamamen risksiz olmamakla birlikte sigaraya kıyasla daha iyi bir alternatife geçiş yaptı.

