Kaner: “Kaner Şirketler grubu olarak yeni terminalin açılışına her açıdan hazırız"

Kaner Şirketler Grubu Direktörü KaanKaner, “Planlanan tarihte tüm mağazalarımız tamamlanmış ve 100 yeni istihdam ile Kuzey Kıbrıs’a yakışır şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi

Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner, Ercan Havaalanının yeni terminal binasının açılışına, Kaner Grup olarak her anlamda tam teşekküllü bir şekilde hazır olduklarını açıkladı. 2041 yılına kadar münhasıran hava tarafındaki mağazacılık işletme hakkını elinde bulunduran şirket olarak yeni terminal binasına yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Kaner, “Planlanan tarihte tüm mağazalarımız tamamlanmış ve 100 yeni istihdam ile Kuzey Kıbrıs’a yakışır şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.Ercan Havalimanı’nın belirli bir süreliğine devredilen işletme hakkı ihalesini kazanan firmanın yerel ortağı olması sebebiyle Kaner Şirketler Grubu olarak dünya genelinde yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen kendi yatırımlarını yapmaya devam ederek sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Kaner, 2013 yılında geliş ve gidiş olmak üzere toplam 900 metrekare olarak devraldıkları mağaza alanını, 2013-2016 yılları arasında yaptıkları yatırımlarla 2400 metrekareye çıkardıklarını kaydetti. Kaan Kaner, bu süreçte mağazalarda bulunan ürün yelpazesini genişleterek, temsil ettikleri marka sayısını artırdıklarını, ayrıca büyüyen kapasiteye oranla da yerli istihdam olanaklarını artırarak yeni iş imkanları sağladıklarını ifade etti. Kaner, hem gelişen dünyaya ayak uydurmaya, hem hizmet kalitesini artırmaya ve buna yönelik yatırım yapmaya hem de gençelere istihdam olanakları yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.Yeni terminal binasında da büyümeyi hedef alan çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaner, bu doğrultuda uluslararası alanda konusunda uzman olan Javelin Grup’tan perakende mağaza analizleri, doğru tasarımın ortaya çıkması, modele göre işletmenin nasıl olması gerektiği konularında danışmanlık desteği aldıklarını, Mimari danışmanlık konusunda ise uluslararası mimari tasarım tecrübesi olan Hamiltons ve Javid Design ile çalışma yaptıklarını aktardı.Kaner, modern, çağdaş, gerek ürün çeşitliliği gerekse de mağaza tasarımları ile yeni terminalde 6000 metrekareye yakın mağaza alanlarının yanı sıra 2000 metrekareye yakın depolama alanı ve 600 metrekare ofis çalışma alanları ile faaliyet gösterileceğini belirtti.Çoğunluğu Kaner’in KKTC’de temsil ettiği uluslararası firmalar ile yerli üretici ve yerel tedarikçiler de dahil olmak üzere 200’e yakın paydaş ile çalışılmaya devam edileceğini belirten Kaner, mağazacılık operasyonunun ve yerli ürünlerin de gelişimi ve pazarlanması için gerek yatırım, gerekse istihdam bağlamında büyümeye devam edildiğni vurguladı.2013 yılından beri yapılan anlaşmalarla farklı kategorilerde birçok uluslararası firmanın temsiliyetini aldıklarını ve dünya markalarını ülkemize getirmeye devam edeceklerini belirten Kaner, yeni havalimanına yakışır bir konsept ile oluşturdukları mağazalarında yolculara daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak arzusuyla yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.Kaner, “Özellikle moda ve aksesuar kategorisinde dünyanın en çok sevilen ve tercih edilen markalarını adamız ile buluşturmak için yeni bağlantılar kurulmaya devam edilmektedir” dedi.KKTC’nin tanınmamış olmasından kaynaklı nedenlerle hareket kabiliyetleri kısıtlı bir şekilde imkanları zorlayarak mücadele ettiklerini belirten Kaner sözlerini “Bütün bu zorlukları ve engelleri aşarak dünyaca ünlü markaları Kaner Grup bünyesine katarak ülkemiz ve yolcularımızla buluşturmaya devam edeceğiz” diyerek bitirdi.