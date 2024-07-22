Kaner Duty Free, yeni terminalde büyümeye devam ediyor

Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner, “Kaner Şirketler Grubu olarak yeni terminalin birinci yılında büyümeye devam ediyoruz” diyerek, geçen bir yıl içinde parfüm ve kozmetik kategorisinde 10’a yakın yeni markayı bünyelerine kattıklarını, içki ve puro kategorilerinde 10’a yakın prestijli markanın bu bir yıl içerisinde mağaza raflarında yerini aldığını vurguladı

Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner, Ercan Havaalanı’nın yeni terminale geçişinin birinci yılına yönelik yaptığı açıklamada, Kaner Grup olarak yeni terminaldeki gelişmelerden ve gelecek planlarından bahsetti. Kaner, bir yıl içinde gerçekleştirilen yenilikler ve elde edilen başarılarla Kuzey Kıbrıs’a değer kattıklarını belirtti.Kaan Kaner, geçen bir yıl içinde parfüm ve kozmetik kategorisinde 10’a yakın yeni markayı bünyelerine kattıklarını açıkladı. Kaner, anlaşma aşamasında oldukları ve görüşmeleri devam eden 11 yeni segment ve markanın da yakında mağazalarında yerini alacağını belirtti.Ayrıca, içki ve puro kategorilerinde 10’a yakın prestijli markanın bu bir yıl içerisinde mağaza raflarında yerini aldığını vurgulayan Kaner, moda ve aksesuar kategorisinde de dünyaca ünlü birçok markayı bünyelerine kattıklarının ve görüşmeye devam ettikleri önemli markaların da olduğunun altını çizdi.Kaan Kaner, yeni terminale geçtikten sonra Kaner Duty Free satış ekiplerinin dünya ve Avrupa çapında elde ettikleri başarıları da vurguladı. Satış temsilcisi Sevda Yıldız’ın, İspanya'da düzenlenen Guerlain ödül töreninde Bölgedeki En İyi Fiş Satışı, Dünyanın En İyi Satış Temsilcisi ve Dünyanın En İyi Cilt Bakımı Temsilcisi ödüllerini kazandığını, Yasemin Kodaç’ın ise Givenchy'nin düzenlediği satış yarışmasında Avrupa Şampiyonu olduğunu, ayrıca, Coty satış ekibinin Gucci Flora'nın Global 2023 Satışında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.Kaan Kaner, yeni terminalin açılışıyla birlikte geçen yıldan bu ayana Ercan özelinde yapılan istihdamın %30 oranında artırıldığını belirtti. Artan iş gücünün eğitim ve gelişimlerine de yeni teknoloji ile donatılmış modern eğitim alanın da yeni bir programla devam edildiğini kaydetti. Mağaza alanlarının 6000 metrekareye, depolama alanlarının ise 2000 metrekareye çıkarıldığını belirten Kaner, modern ve çağdaş mağazacılık ilkesiyle hizmet vermeye devam ettiklerini ve yerli üretici ile tedarikçilerle işbirliği yaparak büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı.Kaner, Kaner Şirketler Grubu olarak moda ve aksesuar kategorisinde dünyanın en çok sevilen ve tercih edilen markalarını Kuzey Kıbrıs’a getirmeye devam edeceklerini belirtti. Yeni uluslararası markalarla yapılan anlaşmalar ve pazarlama stratejileriyle yolculara keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.Kaan Kaner, “Ercan Havaalanı’nın yeni terminalinde gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle Kuzey Kıbrıs’a değer katmaya devam ediyoruz. Gelecek yıllarda da büyümeye ve yolcularımıza en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız” diyerek sözlerini tamamladı.