banner583
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
73 0
21 0
 
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
28 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
21 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
37 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
272 0
banner661
banner570

Kamuda örgütlü sendikalar TİS için masaya oturdu

banner476

Kamuda örgütlü sendikalar TİS için masaya oturdu
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili sendikalardan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, toplu iş sözleşmesinin ilk müzakeresi yapıldı.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlk toplantının olumlu bir havada geçtiği belirtilirken, ikinci müzakerenin de gelecek hafta içinde gerçekleştirileceği ve ardından Toplu İş Sözleşmesi’nin gelecek hafta sonu imzalanacağı duyuruldu. 
Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu ile Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.