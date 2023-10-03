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Kamuda örgütlü 3 sendika yarın Lefke Kaymakamlığı’nda uyarı grevi yapacak

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Kamuda örgütlü 3 sendika yarın Lefke Kaymakamlığı’nda uyarı grevi yapacak
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Kamuda örgütlü sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), yarın Lefke Kaymakamlığı’nda bir saatlik uyarı grevine gidecek.
3 sendika, Lefke Kaymakamlığı önünde konuyla ilgili basın açıklaması da yapacak.
Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “sendikaların tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen Lefke Kaymakamlığı’nda yaşanan sorunların çözümü yönünde yetkililerin hiçbir adım atmadığını” savundu.
Sendikaların bu nedenle yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Lefke Kaymakamlığı’nda bir saatlik uyarı grevine gideceğini kaydeden Bengihan, saat 12.30’da ise kaymakamlık önünde basın açıklaması yapılacağını bildirdi.
 
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