Kamuda en düşük net maaş 6 bin 255 TL oldu

Kamuda brüt en düşük maaş 8 bin 340 TL, en düşük net maaş ise yaklaşık 6 bin 255 TL oldu



Asgari Ücretin brüt 7 bin, net 6 bin 90 Türk Lirası olarak belirlenmesi sonrasında kamuda da yüzde 37.26’lık hayat pahalılığı oranının yansıtılması ile maaş tabloları oluştu.

Kamuda brüt en düşük maaş 8 bin 340 TL, en düşük net maaş ise yaklaşık 6 bin 255 TL oldu.

7/ 79 Kamu Görevlileri Yasası'na göre, kamuda çalışan en düşük brüt maaş 10 bin 469 TL oldu, en yüksek brüt maaş ise 39 bin 635 TL.

Asgari ücret bir kez daha kamudaki en düşük ücretin gerisinde kaldı.

7/ 79 Kamu Görevlileri Yasası'na göre; Ortaokul hizmet sınıfından brüt bir memur maaşı 10 bin 469 TL iken, Lise hizmet sınıfından bir maaş 11 bin 108 TL, Üniversite hizmet sınıfından bir maaş ise aylık 12 bin 667 TL’den başlıyor. Şube amiri maaşları ise aylık 18 bin 767 TL.

'Göç Yasası' olarak “47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında Ortaokul hizmet sınıfından bir memur maaşı brüt 8 bin 340 TL iken, Lise hizmet sınıfından bir maaş 9 bin 116 TL, Üniversite hizmet sınıfından bir maaş 10 bin 130 TL, Şube amiri maaşları ise aylık 17 bin 681 TL oldu.

'Göç Yasası' olarak “47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında en düşük net maaşın ise yaklaşık 6 bin 255 TL olduğu öğrenilirken, bu yasa kapsamında en yüksek net maaşın ise 13 bin 260 TL olduğu görüldü.

Ekonomi Bakanlığı eski müsteşarlarından, ekonomist Erkan Okandan, yeni asgari ücretin 1 Ocak itibarıyla devreye girmesi ile birlikte ortaya ciddi bir ‘vergi muafiyeti’ çıkacağını, bunun da maliyeyi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Ekonomist Okandan, Ocak 2022 itibariyle 9.400 TL maaş alan evli, çocuklu, eşi de gelir sahibi özel sektördeki bir ücretlinin, yeni asgari ücretle birlikte, 2 kuruş gelir vergisi ödeyeceğine dikkat çekti.

“Asgari Ücretin %30'ları üzerinde beyan edilecek ücretlerden alınacak vergi 1 TL bile değildir” diyen Ekonomist Erkan Okandan, “Kamu görevlilerinden alınan vergilerin kaydı olduğunu ve kasaya girmediğini, altyapı için finansman sağlanamadığını” anımsattı.

Yeni düzenlemeyle vergi anlamında kişisel muafiyet 2022 yılı için 76.800 TL oldu.

“Ne yazık ki KKTC'de olması gereken miktarda Kurumlar Vergisi alınmamaktadır” da diyen Okandan, “Ekonomide de doğru zamanda doğru adımlar atılmazsa doğacak sorunlar çok büyük olur ve telafisi çok zahmetli aynı zamanda mali bedeli de ağır olur” uyarısı yaptı.

2022 yılında dolaysız vergi toplamada ciddi sıkıntı yaşanacağını belirten Okandan, kamuda maaşların artacağını, sigorta ve ihtiyat sandığı da dikkate aldığı zaman 1 çalışanın maliyetinin 5.715,50 TL'den 8.050 TL'ye çıkacağını anımsattı.





