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Kamu çalışanları ve emekliler Aralık maaşlarını ödendi

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Kamu çalışanları ve emekliler Aralık maaşlarını ödendi
Maliye Bakanı Şan, aralık ayı maaşlarının ödendiğini; emeklilerin dün, kamu çalışanlarının ise bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Alişan Şan, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve aralık ayı emekli maaşlarının dün yatırıldığını,  bugün ise kamu çalışanlarının aralık ayı maaşlarının ödendiğini açıkladı.
Maliye Bakanı Alişan Şan ayrıca, 21 Aralık tarihinde 13. maaşların  ödendiğini de hatırlattı.
 
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