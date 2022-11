Kamacıoğlu ve sanayiciler MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı’nda

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı’nın İstanbul’daki açılışına Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve As Başkan Mustafa Ersözlü de katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre fuar, 2-5 Kasım tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alıyor.

Fuarda Oda çatısı altında Erir Sineklik Ltd., Niyel Technologies Ltd. ve Cyprus Cyprob Robotics and Technology Ltd. olmak üzere 3 üye stant açtı. Ayrıca MÜSİAD KKTC’nin organizasyonuyla ülkeden birçok sanayici bireysel olarak fuara katılıyor.

KTSO standında, Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan ve Melis Özkara Pearce, Kuzey Kıbrıs sanayisi ve üretimi hakkında ziyaretçilere bilgi verecek.

KTSO standını ilk gün, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Oda heyeti, İstanbul’da bulundukları süre içerisinde çeşitli temaslarda bulunacak.