Kamacıoğlu: Çalışanın teminat yatırımına ve çalışma izni kabusuna son vereceğiz!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı’na aday olan Ali Kamacıoğlu ve ekibi ada genelinde bulunan Sanayi Bölgeleri’nde incelemelerini sürdürdü, esnaf ile sohbet etti. Kamacıoğu, Sanayicilerin yaşamakta olduğu başlıca sorunlara çözüm getirmek için önerilerinin hazır olduğunu ifade etti.Kamacıoğlu’nun açıklamaları şöyle çalışan teminat yatırımına son vereceğiz. Çalışma izniyle ülkemize gelen çalışanlar için bankalardan istenilen ve sanayicilerimizin üstünde çok büyük bir yük olan teminat mektupları sonlandırılacak. Çalışma izni kabusunun son bulması için kararlılıkla çalışacağız . Çağdaş bir sanayi odası için sanayicilerimizin bürokraside oluşan işlemlerinin azaltılmasını hedefliyoruz. Çalışma izinleri oda bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından yapılacak ve sanayicinin çalışma izin çıkarma kâbusu sona erecek.Yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarımız ile güçlü ilişkiler ve işbirlikleri kuracağız. Yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarımızla daha iyi bir iş birlikteliği kurarak, sanayimizin gelişmesi için çalışmalarımızı hızlandırıp, bölgesel sanayilerimizin kendi kendine yetebilen modellerle yönetilmesini sağlayacağız. Karar vericilere mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendireceğiz.Sanayi bölgelerinin düzenlenmesi konusunda kararlıyız. Sanayi bölgelerinin temizlenmesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi ile sanayicimizin çalışma verimliliklerini artıracağız. Kendi temizlik hizmetlerimizi kendimiz yapabilmeliyiz. Oluşan lokal sorunların kendi içinde çözülmesini hızlandıracağız. Kontrollü giriş ve çıkışları olan sanayi sistemini her sanayi bölgesinde yapmak istiyoruz.