banner583
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
18 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
19 0
 
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
18 0
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
22 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
226 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
21 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
61 0
banner661
banner726

Kahreden birincilik

banner476

Değer kaybınTC Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte TL'de yeni rekor dip seviyeler görüldü. Dolar karşısında 2021'de yüzde 23 değer kaybeden ve değer kaybı liginde dünya birincisi olan TL, en yakın rakibi Arjantin pesosuna 7 puan fark attıda dünya birincisi olan TL farkı giderek açıyor

banner714
Kahreden birincilik
banner721
 
Enflasyondaki artışa rağmen TC Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesiyle Türk lirasındaki sert değer kaybı hızlandı.
2021 yılında dünya genelinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan TL rakipleriyle farkı giderek açıyor.
Sene başından bu yana ABD doları karşısındaki değer kaybı yüzde 23’e yaklaşan TL, değer kaybında dünyada ilk sırada yer alıyor.
TL’yi, yüzde 15,3’lük kayıpla Arjantin pesosu takip ediyor. Arjantin’de yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 52,5’e ulaştı.
DOLAR/TL 2021’İ 7,43’TE KAPATMIŞTI
2021 yılını 7,43 ile kapatan, şubat ayında 6,89’a kadar gerileyen dolar/TL’de özellikle eylül ayı ile birlikte yükseliş hızlandı.
Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika değişikliğine giderek enflasyon artışına rağmen sert faiz indirimlerine gitmesiyle 9,66’ya yükseldi.
Dolar/TL için yıl sonu beklentileri hızla artarken, HSBC dün yayımladığı raporda dolar/TL için yıl sonu tahminini 9,80’e yükseltti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.