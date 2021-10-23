Kahreden birincilik

Değer kaybınTC Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte TL'de yeni rekor dip seviyeler görüldü. Dolar karşısında 2021'de yüzde 23 değer kaybeden ve değer kaybı liginde dünya birincisi olan TL, en yakın rakibi Arjantin pesosuna 7 puan fark attıda dünya birincisi olan TL farkı giderek açıyor



Enflasyondaki artışa rağmen TC Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesiyle Türk lirasındaki sert değer kaybı hızlandı.

2021 yılında dünya genelinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan TL rakipleriyle farkı giderek açıyor.

Sene başından bu yana ABD doları karşısındaki değer kaybı yüzde 23’e yaklaşan TL, değer kaybında dünyada ilk sırada yer alıyor.

TL’yi, yüzde 15,3’lük kayıpla Arjantin pesosu takip ediyor. Arjantin’de yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 52,5’e ulaştı.

DOLAR/TL 2021’İ 7,43’TE KAPATMIŞTI

2021 yılını 7,43 ile kapatan, şubat ayında 6,89’a kadar gerileyen dolar/TL’de özellikle eylül ayı ile birlikte yükseliş hızlandı.

Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika değişikliğine giderek enflasyon artışına rağmen sert faiz indirimlerine gitmesiyle 9,66’ya yükseldi.

Dolar/TL için yıl sonu beklentileri hızla artarken, HSBC dün yayımladığı raporda dolar/TL için yıl sonu tahminini 9,80’e yükseltti.

