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Kadın kooperatifleri Gaziantep'teki 5. Kooperatifçilik Fuarı'nda KKTC’yi temsil etti

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Kadın kooperatifleri Gaziantep'teki 5. Kooperatifçilik Fuarı'nda KKTC’yi temsil etti
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Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4KKOOP) ve Ada Koop, Gaziantep'te düzenlenen 5. Kooperatifçilik Fuarı'na katıldı.
Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine Gaziantep'e giden heyet, stantlarında özellikle Kıbrıs'ın geleneksel yeme-içme kültürünü tanıtacak ürünlere yer verdi.

KKTC’deki kadın kooperatiflerinin stantları, Bakan Bolat’ın yanı sıra Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ve diğer yetkililer ile kooperatifçilik alanında faaliyet gösterenler tarafından ziyaret edildi.
Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, etkinliğin kadın kooperatifleri için büyük bir fırsat olduğu belirtilerek, "Tüm emeği geçen ve bizi buraya davet eden Türkiye Ticaret Bakanlığına, gelmemizi sağlayan Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine kalpten teşekkür ederiz. Bu etkinlik, ürünlerimizin Türkiye pazarına girebilmesi için önemli bir adım oldu. İş birliği için kurduğumuz bağlantılar, gelecekteki projelerimizin temelini oluşturacak" denildi.
 
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