Jimmy Key 6. yurtdışı mağazasını Kıbrıs’ta açtı

Kadın giyiminde 30 yılı aşkın bir deneyime sahip Jimmy Key, yurtdışında da hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’de 68 mağazaya ulaşan Jimmy Key, yurtdışındaki 6. mağazasını Kıbrıs Dereboyu Lefkoşa’da açtı.
Kıbrıs’ta açılan Jimmy Key mağazası Lefkoşa’da 175 m2’lik alana sahip. Önümüzdeki beş yıl içinde Romanya'da ondan fazla mağaza açmayı planlayan, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'daki ilk mağazasını Park Bulvar Bakü'de açarak hizmete sunan Jimmy Key, 2024 sonuna kadar Türkiye’de de 74 mağazaya ulaşacak.
Jimmy Key, Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki mağazaları ile bölgede lider bir moda markası olmayı hedefliyor.
Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Küresel büyüme stratejimizin bir parçası olan Kıbrıs pazarına Jimmy Key’in benzersiz stilini ve moda anlayışını getirmekten heyecan duyuyoruz. Kıbrıs’ta ilk mağazamızı Lefkoşa’da Dereboyu mevkiinde açtık ve çok mutluyuz. 2024 yılında yurtdışında büyümeye devam edeceğiz. Jimmy Key olarak 2023 yılında toplam yatırım bütçemiz 60 milyonun üzerinde gerçekleşti. 2024 yılında bu rakamın üzerine çıkacağız.” dedi.
Jimmy Key Hakkında: 1997 yılında İzmir’de kurulan Jimmy Key, 68 konsept mağaza ve jimmykey.com e-ticaret sitesi ile moda dünyasında yer alıyor. Şehirli ve modern bir yaşam stili süren, şık ve boho detaylarıyla kendine has bir çizgisi olan koleksiyonlar konfor ve stile önem veren kadınlara hitap eden Jimmy Key, doğal içerikli kumaşlar, rahat kalıplar ve özgün renk skalasıyla zamansız parçaları müşterisiyle buluşturuyor. Güncel trendleri, yaratıcı bir şekilde marka kimliğine uyarlayarak, yüksek kaliteli koleksiyonlar ortaya çıkaran Jimmy Key, kurum içi üretim kabiliyetleriyle de her ay yeni bir tema hazırlayarak müşterisine yenilikleri sunuyor. Jimmy Key için sürdürülebilir moda anlayışı perakende ilkelerinde ilk sırada yer alırken, üretim süreçlerinde çevreyi koruyan, az su ve enerji tüketimini temel alan, insana ve doğaya saygılı tutum sergiliyor.
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