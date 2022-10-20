Jeff Bezos'tan 'ekonomik fırtına' uyarısı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, "ekonomik fırtına" uyarısında bulundu. Bezos, zor günlerin yaklaştığını söyledi.



'Ekonomik fırtına' fırtına uyarısında bulunan Jeff Bezos, 'gemiyi hazırlamak gerekiyor' dedi.



Dünyanın en zengin ikinci insanı ünvanını taşıyan Jeff Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ekonomide zorlu zamanların yaklaştığına dair uyarıda bulundu.



Bezos, Amerikan merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO’su David Solomon’un verdiği röportajı alıntılayarak, “Evet, ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor” dedi.



Solomon "Hem kurumsal liderlerin hem de yatırımcıların artan ekonomik risklere hazırlıklı olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.