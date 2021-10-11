İthalatta artış

KKTC’nin 2021 yılı ithalatı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6.76 oranında arttı. 2020’nin ikinci çeyreği sonunda 554 milyon 532 bin dolar olan ithalat toplamı, 2021’de 592 milyon 003 bin dolara çıktı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin verilerine göre ülkenin ithalatında son yıllarda giderek azalan bir grafik uzun süre sonra yerini artışa bıraktı.Rakamlara göre, 2019’da Ocak-Haziran dönemindeki ithalat 685,5 milyon dolar, 2018’de 957,5 milyon dolar, 2017’de 805,5 milyon dolar, 2016’da 722,6 milyon dolar, 2015’te 758,5 milyon dolar, 2014’te 863,6 milyon dolar ve 2013’te de 823,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.2020’de ithalattaki keskin düşüş küresel koronavirüs salgınına bağlanmasına rağmen KKTC’nin ithalatında koronavirüs öncesinde de giderek azalan bir ivme olduğuna işaret ediliyor. 2019’da altı aylık ithalatta 2018’e kıyasla %28.4’lük çok sert bir düşüş saptanmıştı. 2019-2020 farkı %-19.12 olurken, 2021’in ilk yarısı %6.76 artışla geçildi.Başta ticaret çevreleri ve ekonomistler olmak üzere, birçok kesim ekonomide son yıllardaki bozulmalara dikkat çekerek, halkın alım gücünün giderek düştüğüne ithal mallara olan rağbetin azaldığına vurgu yapıyorKKTC’nin 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam ithalatının %63.2’si Türkiye’den, %15.5’i Avrupa Birliği ülkelerinden, %10.4’ü Uzak Doğu Ülkelerinden, %4.5’i Orta Doğu Ülkeleri’nden geriye kalan kısmı da, ‘Diğer Avrupa Ülkelerinden’ ve ‘Diğer Ülkelerden’ yapıldı.Ocak’taki %16 ve Şubat’taki %26’lık düşüşlere rağmen ülkenin Mart ayından itibaren ithalatta bir önceki yılın rakamları aşılmaya başlandı. Mart’ta %16 düzeyinde olan artış, Nisan’da %107.5, Mayıs’ta %86 düzeyinde gerçekleşti. Haziran’da ise geçen yıla kıyasla %40’lık bir düşüş oldu.KKTC’nin Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %14 oranında artış göstererek 328,7 milyon dolardan 373,8 milyon dolara çıktı.Aynı dönemde 3. Ülkelerden yapılan ithalat ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %3 oranında düşüş göstererek 225,7 milyon dolardan 218,1 milyon dolar seviyesine geriledi.KKTC’ye yılın ilk altı ayında yapılan ithalatta mallara göre ilk sırada 67,7 milyon dolarlık payla taşıt araçları var. İkinci sırada 52,1 milyon dolarla yakıt ithalatı, üçüncü sırada 22,4 milyon dolarla inşaat demiri, dördüncü sırada 21 milyon dolarla cep telefonu ve telefon aksamları, beşinci sırada ise 18,1 milyon dolarla hayvan yemleri geliyor.Miktar olarak listenin ilk beş sırasını oluşturan ithalat kalemleri içinde sadece cep telefonları ithalatında %0.70 oranında düşüş olduğu hesaplanırken, inşaat demirinde %80’lik artış dikkat çekti.İthal malları içinde oransal açıdan en yüksek %114.3 oranıyla artış boru ve aksamları başlığın altında saptandı. Bilgi işlem makinaları ve aksamlarında %81, sanayi makinelerinde %74, ayçiçek yağında %30, kereste, sunta ve MDF’de %24 ve taşıt araçlarında %20’lik artışlar sağlandı. 2020’de sıfır olan arpa ithalatının bu yıl ilk altı ayda 10.5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi de dikkati çekti.İthalatta en yüksek düşüş ise %42.4 ile ilaçlarda oldu. Sigaralarda %31.2 oranında, oto aksamlarında 25.5 oranında temizlik malzemelerinde %23.5 oranında, mobilya ve aksamları ithalatında da %20 oranındaki düşüşler kayıtlara yansıdı.