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İthalat ve ihracatta uçurum fark

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2021 yılı birinci çeyreğinde KKTC’nin ihracatı 46,1 milyon dolar, ithalatı ise 264,9 milyon dolar oldu

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İthalat ve ihracatta uçurum fark
 
 
KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, KKTC Ticaret Dairesi tarafından açıklanan dış ticaret verilerine dikkat çekti.
Günay, 2021 yılı birinci çeyreğinde ihracat ve ithalat rakamlarının sırasıyla 46,1 milyon ve 264,9 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Günay, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracat yüzde 24 artış gösterirken, toplam ithalatta ise yüzde 17 düşüş gerçekleştiğini, 2021 yılı ilk çeyreğinde ithalat içerisinde en büyük paya sahip ilk üç kalemin yüzde 8,26 ile taşıt araçları, yüzde 7,29 ile yakıt ve yüzde 3,58 ile inşaat demiri kalemi olduğunu sözlerine ekledi.
 
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