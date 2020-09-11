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İşyerlerine yönelik destek ödemeleri bugün yapılıyor

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İşyerlerine yönelik destek ödemeleri bugün yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerine yönelik destek ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliğine yardımcı olmak makasıyla Haziran’da açıklanan ikinci ekonomik pakete konan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim için  toplam 8 bin TL olan ödemelerin yarısının ödenmesine yarın başlanacağı kaydedildi.

Destek ödemelerinin işletmelere yeniden toparlanma sürecinde destek olmak amacıyla geliştirildiği, bugün yapılacak olan ödemelerin Temmuz ve Ağustos ayı için 4 bin TL olacağı belirtildi.

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