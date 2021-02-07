banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
339 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
41 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
23 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
389 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
42 0
banner529
banner570

İşverenler iş barışının zarar görmemesi adına asgari ücrete itiraz etmeyecek

banner476

İşverenler iş barışının zarar görmemesi adına asgari ücrete itiraz etmeyecek
banner601

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur,  asgari ücretin hukuka uygun olarak tespit edildiğini ancak bu süreçte kendilerinin tartışmanın dışında olduğunu söyledi.

Sungur, çok zor bir dönemden geçerken iş barışının zarar görmemesi adına asgari ücrete itiraz etmeyeceklerini ancak yeni asgari ücretin işverenleri zora sokacak bir rakam olduğunu ifade etti.

Sungur tarafınan İşverenler Sendikası adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin zirve yaptığı şu günlerde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak yeni asgari ücretin belirleneceği toplantıya pandemi nedeniyle katılmama kararı aldık ve bu kararımızı da ilgili bakanlığa ilettik.  İşçi temsilcileri ile Bakanlık geçen hafta yeni asgari ücretin tespiti için pazarlık masasına oturdular. Asgari ücretler yasasının 9. Maddesi “komisyon üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır” diyor.  Yukarıdan da anlaşılacağı üzere son toplantıya toplamda 9 kişi (5 Devlet 4 İşçi temsilcisi) katıldığından ve bu katılanların yarıdan fazlasının oyu ile karar alındığından alınan kararlar hukuken geçerli olduğu inancındayız. Biz bu tartışmanın tarafı olmak arzusunda değiliz. İşverenler olarak önceliğimiz toplumsal barışın zarar görmemesi ve işverenlerin bu zor süreçte ayakta kalabilmelerine yardımcı olmaktır”

Belirlenen asgari ücretin, pandemiden ötürü ekonominin durma noktasına geldiği bu günlerde devletten herhangi bir destek alınamadığı için işverenleri zorlayacak bir meblağa ulaşığını ifade eden Sungur, bunu defaatle kamuoyuna ve hükümete aktardıklarını kaydetti.

“Şu anda yanındaki çalışanlarını ödemekte zorlanan işverenler ya borçlanma yoluna gidecekler yada yanlarında çalışanları işten çıkartmak zorunda kalacaklar” diyen Sungur, hükümetin bu konuda işverenlerin yükünü hafifletecek ve istihdamın önünü açacak kararlar almasını beklediklerini belirtti.

Sungur, “Bir kez daha yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dilerken masadaki işveren kesimi olarak şuan yaşanan tartışmaların bir tarafı olmayacağımızı da bu vesile ile kamuoyuna belirtmek istiyoruz” dedi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.