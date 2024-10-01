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“İşveren bitme noktasında”

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İşverenler Sendikası Temsilcisi Alp Cengiz Alp, enflasyonla mücadelenin ücretler üzerinden yürütülmesinin işvereni bitme noktasına getirdiğini ve önümüzdeki 6 ay içinde başka bir kriz yaratacağını söyledi

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“İşveren bitme noktasında”
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda dün işveren tarafı adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Alp Cengiz Alp, enflasyonla mücadelenin ücretler üzerinden yürütülmesinin işvereni “bitme noktasına” getirdiğini dile getirdi.
Enflasyonun ülkedeki tüm ürünlerin fiyatıyla ilgili olduğunu kaydeden Alp, dört yıldır gıda kalıbı doğru şekilde belirlenmediği için kümülatif enflasyonun asgari ücrete eklendiğini ve bunun da içinden çıkılmaz bir hal yarattığını ifade etti. 
Ekonomiyi bir bütün olarak ele almak gerektiğini belirten Alp KKTC’nin bir hizmet ihraç ülkesi olduğunu dile getirdi. 
Asgari ücretteki yükselme nedeniyle rekabette avantajın yitirildiğini ifade eden Alp, her 3-4 ayda bir tüm mal ve hizmet artışlarını işverenin sırtına yüklemenin ödenemez bir ücret ortaya çıkardığını dile getirdi. 
Alp, gelinen noktanın önümüzdeki 6 ay içinde başka bir kriz yaratacağını kaydederek, itirazlarının hem sisteme, hem de hükümetin “iyi niyetli ve becerikli olmayan tavrına” olduğunu söyledi. 
Masaya oturmaları için talep ettikleri doneleri hala alamadıklarını ifade eden Alp, bu rakamı tartışmaları için gerekli zeminin oluşturulmadığını, bu nedenle bu ücrete hayır dediklerini belirtti. 
Döviz üzerinden, Türkiye ve AB’nin brüt milli gelirleriyle ilgili bilgiler veren Alp artışa hayır dediklerini kaydetti. 
 
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