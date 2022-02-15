İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe Programı’nın 2’nci aşaması başlıyor

İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe Programı’nın 2’nci aşaması kapsamında KOBİ'ler desteklenerek, Kıbrıs Türk toplumuna 240 kadar yeni iş imkânı ve çıraklık desteği sağlanacak.

Nihai amacı Kıbrıs Türk toplumunda ekonominin pandemi sonrasındaki istikrarını olumlu yönde etkilemek olan program, yeni ekipman alımı ve istihdamı finanse etmenin yanı sıra uzun vadede istihdam kaybı yaşanmasını önlemek ve işletmelerin sürdürülebilir bir büyümeye sahip olmasını teşvik etmek amacıyla uzman desteği de sunacak.

Verilen bilgiye göre, program çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumuna 240 kadar yeni iş imkânı ve çıraklık desteği sağlanacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibe programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile iş birliğinde yürütülüyor. Program Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve NI-CO tarafından uygulanan 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi kapsamında yönetiliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 7,2 milyon Euro değerinde önemli bir bütçeye sahip İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi, Kıbrıs Türk toplumunda yiyecek ve içecek sektörü ile birlikte saç ve güzellik hizmetleri sektörlerinde bin 500’ü aşkın KOBİ'ye destek sağlayan 3 milyon Euro bütçeli işletmelere ‘Can Suyu Desteği' programının başarıyla tamamlanmasının ardından hayata geçirilmişti.

Hibe programının birinci aşamasında 15 kişiye kadar çalışanı olan ve destek almaya uygun bulunan 770 küçük ölçekli işletmeye bin 500 Euro destek sağlanmış, ikinci aşamada 49 kişiye kadar çalışanı olan 86 işletmeye 60 bin Euro'ya kadar hibe desteği verilmişti.

Bu işletmelerin doğrudan finansal destek ve danışmanlık desteği almaya, planlarını uygulamaya koymaya artık hazır durumda olduğu açıklandı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek (DG REFORM) Genel Müdürü Mario Nava, bir hibe faydalanıcısının planlarını yerinde görmek üzere saha ziyaretine liderlik ettiği de belirtildi.

Nava’nın işletmenin, niş bir pazara girmenin yanı sıra, yeşil ve dijital dönüşüm taahhüt etme konusundaki inovatif yaklaşımından özellikle etkilendiği ifade edildi.