İşletmeler ortak mücadele arayışını sürdürüyor

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) ülkeyi yöneten siyasi erki bir an önce hamaset yerine akıl ve mantık yoluna döndürecek mücadele birlikteliğini sağlamaya yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede TUTDER yönetim kurulundan As Başkan Engin Yeşilada yönetiminde bir heyet dün öğleden sonra önce Restoran İşletmecileri Birliği (RES-BİR) daha sonra Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) ve Kuzey Kıbrıs Patates Üreticileri Birliği (KKPÜB) yöneticileri ile biraraya geldi.

RES-BİR Başkanı Salih Kayım ve yönetim kurulu üyeleri ile Lefkoşa Califorian Restoran da, KTÇB Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, KKPÜB başkanı Engin Halkseven ve diğer dernek yöneticileri ile K.T.Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde yer alan görüşmeler sıcak samimi bir ortamda gerçekleşti.

Görüşmelerde yer alan kuruluşların başkan ve yöneticileri; giderek derinleşerek ülkeyi üretimden koparan, gençleri gelecek endişesiyle ülkelerinden göç ettiren, halka covid ile mücadeleyi unutturan, başta temel tüketim maddeleri olmak üzere ülkeyi pahalılaştırarak halka geçim dertleri yaşatan hükümete karşı mücadelede bilimsel verilere dayanan ortak çalışma yapılması yönünde görüşler ortaya koydular.

TUTDER, ülkenin köklü kuruluşları ile diyalog ve işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürecek. Lha

