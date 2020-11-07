İŞAD: “ÜLKEMİZ YANGIN YERİ”

İŞAD Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Metin Yılgın, ülkede enkaz oluştuğunu ileri sürerek, “Bu enkazı oluşturan sistemi yıkmalıyız. Onu değiştirip, düzeltmeliyiz. Bize dayatılan enkazda nasıl hayatta kalmalısın hipnozundan, dayatmalarından kurtulmalıyız. Bu sistemi bize dayatan, dayatmaya çalışan, dayatmayı aklından geçiren her kim olursa olsun, o kişiyi bu siyaset tarihinin çöplüğüne gömmeliyiz” dedi.
Yılgın, artık insanca yaşanılacak, yıkılmayacak cumhuriyetin hizmetkar siyasilerini seçerek, yıkılmaz bir sistem oluşturmanın herkesin asli görevi olduğunu kaydederek, “Biz enkazdan kurtulmak değil, enkaz oluşturmamak için sesimizi yükseltmeliyiz” ifadesini kullandı.