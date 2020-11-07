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İŞAD: “ÜLKEMİZ YANGIN YERİ”

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), “esnaf bitmiş, sanayici kan ağlıyor, halkın borcu gırtlağa dolanmış, iflas üstüne iflas açıklayan şirketler yığını oluşmuş, siyasiler koltuk kavgasına tutuşmuş, hükümet denen yapı yok olmuş, devlet ahlakı unutulmuş, tüm teammüller çiğnenmiş, içerdeki hesaplaşmalar görmezden gelinip dışarıdan müdahale yalan kalkanının ardına saklanılıyor. Ülkemiz yangın yeri” iddialarında bulundu.

İŞAD: “ÜLKEMİZ YANGIN YERİ”

İŞAD Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Metin Yılgın, ülkede enkaz oluştuğunu ileri sürerek, “Bu enkazı oluşturan sistemi yıkmalıyız. Onu değiştirip, düzeltmeliyiz. Bize dayatılan enkazda nasıl hayatta kalmalısın hipnozundan, dayatmalarından kurtulmalıyız. Bu sistemi bize dayatan, dayatmaya çalışan, dayatmayı aklından geçiren her kim olursa olsun, o kişiyi bu siyaset tarihinin çöplüğüne gömmeliyiz” dedi.

Yılgın, artık insanca yaşanılacak, yıkılmayacak cumhuriyetin hizmetkar siyasilerini seçerek, yıkılmaz bir sistem oluşturmanın herkesin asli görevi olduğunu kaydederek, “Biz enkazdan kurtulmak değil, enkaz oluşturmamak için sesimizi yükseltmeliyiz” ifadesini kullandı.

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