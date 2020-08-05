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İŞAD'tan Mustafa Hacıali'ye onursal üyelik şilti

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İŞAD'tan Mustafa Hacıali'ye onursal üyelik şilti
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri,  Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali ile görüşerek, Onursal Üyelik Şilti takdim etti.
Dernekten yapılan açıklamada; ziyarette, Mustafa Hacı Ali’ye, derneğin, “ilham kaynağı olan, ülkeye değer kazandıran” iş insanlarına sunduğu Onursal Üyelik Şilti’nin takdim edildiği kaydedildi.
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